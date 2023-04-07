Суд заборонив Коломойському анулювати кредитні договори «Приватбанку» з НБУ на 18 млрд

Протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав «Приватбанку» кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає

Сьогодні, 7 квітня, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між регулятором та «Приватбанком» у 2008- 2015 роках, а також договорів поруки, що забезпечували їх виконання. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Як зазначається, Верховний Суд скасував рішення Госсуду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 3 серпня 2022 року, якими було задоволено позов ексакціонера «Приватбанку» Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає. «Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування «Приватбанку» відбувалося НБУ з дотриманням вимог закону», – йдеться у повідомленні.

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У Нацбанку нагадали, що протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав «Приватбанку» кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2016 році Коломойський, який на той час був співвласником банку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення «Приватбанком» отриманих кредитів.

Водночас у травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. Суд задовольнив його позов. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції.

Утім, НБУ не погодився з винесеним рішенням та оскаржив його у Верховному Суді. У квітні 2020 року державний «Приватбанк» повністю повернув регулятору отримані кредити.

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Раніше повідомлялося, що Верховний суд розгляне справу стосовно пакету акцій Полтавського ГЗК, яким хоче заволодіти Коломойський.