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Суд заборонив Коломойському анулювати кредитні договори «Приватбанку» з НБУ на 18 млрд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд заборонив Коломойському анулювати кредитні договори «Приватбанку» з НБУ на 18 млрд
Протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав «Приватбанку» кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн
фото з відкритих джерел

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає

 

Сьогодні, 7 квітня, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між регулятором та «Приватбанком» у 2008- 2015 роках, а також договорів поруки, що забезпечували їх виконання. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Як зазначається, Верховний Суд скасував рішення Госсуду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 3 серпня 2022 року, якими було задоволено позов ексакціонера «Приватбанку» Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає. «Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування «Приватбанку» відбувалося НБУ з дотриманням вимог закону», – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав «Приватбанку» кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2016 році Коломойський, який на той час був співвласником банку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення «Приватбанком» отриманих кредитів.

Водночас у травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. Суд задовольнив його позов. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції.

Утім, НБУ не погодився з винесеним рішенням та оскаржив його у Верховному Суді. У квітні 2020 року державний «Приватбанк» повністю повернув регулятору отримані кредити.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд розгляне справу стосовно пакету акцій Полтавського ГЗК, яким хоче заволодіти Коломойський.

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Теги: Приватбанк Ігор Коломойський суд

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