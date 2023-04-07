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До списку світової спадщини ЮНЕСКО планують включити історичний центр Чернігова

Діана Гасюк
glavcom.ua
До списку світової спадщини ЮНЕСКО планують включити історичний центр Чернігова
Центр Чернігова хочуть внести до списку ЮНЕСКО
фото з відкритих джерел

Україна також отримає нове вікно можливостей щодо відновлення культурної спадщини

Історичний центр Чернігова подають до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Україна також отримає нові можливості щодо відновлення культурної спадщини. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі «Ми-Україна».

На запитання, які гарантії безпеки ЮНЕСКО може дати Одещині, якщо область внесуть у список Світової спадщини, міністр відповів:

«Наведу власний приклад. Я був на засіданні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І коли представникам Росії не вдалося збити це питання через процедурні причини з голосування і врешті решт воно було позитивним, представниця РФ заспівала пісню Утьосова англійською мовою. Вони чудово все розуміють».

За його словами, аби подати історичний центр Чернігова до списку Світової спадщини ЮНЕСКО треба пройти надзвичайно складний процес складання досьє.

« Багато експертів, у тому числі закордонних, допомагають його створити. Одеське досьє створювалось роками, Чернігівське досьє теж почало створюватись певний час тому. Давайте спочатку зосередимось на тому, що ми можемо зробити», – додав Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси.

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Теги: міністр ЮНЕСКО Україна Олександр Ткаченко

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