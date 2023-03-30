Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Служителі Лаври перешкоджали роботі комісії: Мінкульт подав заяву до поліції

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Служителі Лаври перешкоджали роботі комісії: Мінкульт подав заяву до поліції
Представницю комісії Мінкульту Мар'яну Томин не допустили до перевірки Лаври
фото з відкритих джерел

Міністр культури Олександр Ткаченко запевнив,  що комісія розпочне свою роботу на території Лаври завтра

Через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія Мінкульту не змогла розпочати роботу. За фактом перешкоджання роботи Комісія вже подала заяву до поліції. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі», – написав Ткаченко.

Міністр запевнив, що завтра Комісія продовжить свою роботу в будь якому разі.

Нагадаємо, що 30 березня митрополит Павло блокував перевірку на території Лаври. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».

Віряни УПЦ МП блокували роботу комісії, яка прийшла на територію Лаври. Вони взяли членів комісії в обручку і не допускали їх до будівель, які вони хочуть перевірити.

Представниця комісії, директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин заявила, що комісія планує звертатися до правоохоронних органів через перешкоджання роботи.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра лавра Олександр Ткаченко Мінкульт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки
Виїзд артистів за кордон: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи
13 березня, 06:44
Випрошують зустрічі із Зеленським. Онуфрій вивів московських попів на Банкову (відео)
Випрошують зустрічі із Зеленським. Онуфрій вивів московських попів на Банкову (відео)
20 березня, 13:22
Свято-Успенська Почаївська лавра
Тернопільська облрада готується до виселення Московської церкви з Почаївської лаври
21 березня, 11:24
Вивіски на перейменованих вулицях своїм коштом змінюватимуть громади
Нардеп пояснив, за чиї гроші будуть влаштовувати деколонізацію
27 березня, 07:30
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
26 березня, 17:31
Виселення з Лаври. Служителі Московської церкви обіцяють різню (відео)
Виселення з Лаври. Служителі Московської церкви обіцяють різню (відео)
Вчора, 14:18
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
Вчора, 12:47
Віряни бурхливо обговорюють виселення УПЦ МП з Лаври
Греблю прорве і кораблі підуть по Хрещатику. Віряни УПЦ МП лякають пророцтвом через виселення з Лаври
Вчора, 17:15
П’яний священник УПЦ МП намагався прорватись до Києва (відео)
П’яний священник УПЦ МП намагався прорватись до Києва (відео)
Вчора, 21:41

Події в Україні

У військовому містечку на Львівщині застрелився 42-річний нацгвардієць
У військовому містечку на Львівщині застрелився 42-річний нацгвардієць
З Авдіївки евакуюють останніх дітей: місцева влада розповіла деталі
З Авдіївки евакуюють останніх дітей: місцева влада розповіла деталі
Деокупація Криму: від страху росіяни створюють приватні військові компанії
Деокупація Криму: від страху росіяни створюють приватні військові компанії
Служителі Лаври перешкоджали роботі комісії: Мінкульт подав заяву до поліції
Служителі Лаври перешкоджали роботі комісії: Мінкульт подав заяву до поліції
Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути усіх викрадених дітей-сиріт в Україну
Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути усіх викрадених дітей-сиріт в Україну
У Маріуполі пролунав потужний вибух
У Маріуполі пролунав потужний вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
17K
Міноборони повідомило про втрати України та Росії у війні
15K
Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія, який перейшов до ПЦУ
13K
Митрополит Павло проклинає президента Зеленського та його родину (відео)
11K
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)

Новини

Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Сьогодні, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Сьогодні, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Сьогодні, 05:45
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Сьогодні, 05:30
ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі
Сьогодні, 04:31
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Сьогодні, 04:20

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту