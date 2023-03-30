Служителі Лаври перешкоджали роботі комісії: Мінкульт подав заяву до поліції

Міністр культури Олександр Ткаченко запевнив, що комісія розпочне свою роботу на території Лаври завтра

Через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія Мінкульту не змогла розпочати роботу. За фактом перешкоджання роботи Комісія вже подала заяву до поліції. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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«Представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі», – написав Ткаченко.

Міністр запевнив, що завтра Комісія продовжить свою роботу в будь якому разі.

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Нагадаємо, що 30 березня митрополит Павло блокував перевірку на території Лаври. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».

Віряни УПЦ МП блокували роботу комісії, яка прийшла на територію Лаври. Вони взяли членів комісії в обручку і не допускали їх до будівель, які вони хочуть перевірити.

Представниця комісії, директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин заявила, що комісія планує звертатися до правоохоронних органів через перешкоджання роботи.

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Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).