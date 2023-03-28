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ПЦУ заходить у Лавру. Оголошено перший юридичний крок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПЦУ заходить у Лавру. Оголошено перший юридичний крок
У засіданні Синоду взяли участь дев’ять священнослужителів
фото: pomisna.info

Синод закликав братію Лаври до єднання в лоні Помісної Української Православної Церкви на канонічних засадах

Сьогодні, 28 березня, Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.  Про це йдеться у рішенні Синоду ПЦУ.

«У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор», – зазначається у повідомленні.

Засідання Синоду відбулося 28 березня у резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь дев’ять священнослужителів.

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Відзначається, що Синод також підтримав позицію предстоятеля ПЦУ Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Києво-Печерської Лаври.

Зокрема, там закликали братію Лаври до єднання в лоні помісної Української православної церкви. Синод також вважає, що необхідно зберегти в Лаврі чернече життя та неперервні звершення богослужінь.

Також Священний Синод прийняв заяву, в якій підкреслив неприйнятність законопроєкту № 9103 про інститут «реєстрованого партнерства» як такого, що «суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки, несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні».

Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, президента України та Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив про можливе відкриття кримінального провадження проти намісника Свято-Успенської Почаївської лаври, єпископа Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополита Почаївського Володимира.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

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Теги: міністр релігія Києво-Печерська лавра Олександр Ткаченко свято лавра

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