ПЦУ заходить у Лавру. Оголошено перший юридичний крок

Синод закликав братію Лаври до єднання в лоні Помісної Української Православної Церкви на канонічних засадах

Сьогодні, 28 березня, Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Про це йдеться у рішенні Синоду ПЦУ.

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«У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор», – зазначається у повідомленні.

Засідання Синоду відбулося 28 березня у резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь дев’ять священнослужителів.

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Відзначається, що Синод також підтримав позицію предстоятеля ПЦУ Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Києво-Печерської Лаври.

Зокрема, там закликали братію Лаври до єднання в лоні помісної Української православної церкви. Синод також вважає, що необхідно зберегти в Лаврі чернече життя та неперервні звершення богослужінь.

Також Священний Синод прийняв заяву, в якій підкреслив неприйнятність законопроєкту № 9103 про інститут «реєстрованого партнерства» як такого, що «суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки, несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні».

Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, президента України та Кабінету міністрів України.

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Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив про можливе відкриття кримінального провадження проти намісника Свято-Успенської Почаївської лаври, єпископа Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополита Почаївського Володимира.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.