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«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом

Війна і гроші
Віталій Тараненко glavcom.ua
«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом
Канали українських олігархів другий рік поспіль отримують мільйони з держбюджету за виробництво… російськомовного контенту
колаж: glavcom.ua

Медіагрупи українських олігархів отримали держзамовлення на чверть мільярда

Приватні медіагрупи: «1+1» (пов’язана із братами Суркісами та Ігорем Коломойським), Starlight Media (Віктор Пінчук), «Інтер Медіа Груп» (Дмитро Фірташ) та «Україна» (Рінат Ахметов), які беруть участь у створенні контенту для марафону FreeДом, на другому році повномасштабної війни почали отримувати за ці послуги більше грошей.

Марафон FreeДом – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить державному підприємству «Мультимедійна платформа іномовлення України».
До слова, з представниками медіахолдингу Ріната Ахметова співпраця держканалу завершилася наприкінці липня 2022-го після того, як олігарх вирішив позбутися свого медіабізнесу.

Якщо вірити контрактам у системі ProZorro, за неповний 2022 рік канали олігархів заробили майже 150 млн грн на інформаційному наповненні марафону FreeДом. На першому місці за заробітнками – канал «1+1» із 58,96 млн грн.

На другому  – ТОВ «СЛМ Новини» з орбіти зятя президента Кучми, олігарха Віктора Пінчука. Загальний заробіток становив 55,67 млн грн.

Замикає трійку телеканал «Інтер» із 32,99 млн грн. Бенефіціаром каналу досі записано олігарха Дмитра Фірташа, який вимушено котрий рік живе у Відні. Майже 10 років США добивається його екстрадиції (олігарху висунуто звинувачення у начебто передачі хабаря на суму $18,5 млн за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом).

Найвищі розцінки у 2022 році були у телеканалу «Інтер». Година виробництва контенту для телемарафону коштувала 59,9 тис. грн без ПДВ.

«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом фото 1
дані ProZorro

Дещо менше у «плюсів» – 57 тис. грн за годину без ПДВ.

«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом фото 2
дані ProZorro

У телевиробників з групи каналів Пінчука найнижчі розцінки – 55,7 тис. грн за годину без ПДВ.

«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом фото 3
дані ProZorro

На другому році повномасштабної війни ціни на виготовлення інформпродукції зросли у середньому на 10 тис. грн. Порівняймо: «1+1 Продакшн» вже бере з держави – 69,71 тис. грн за годину без ПДВ, канал «Інтер» – 69,28 тис. грн за годину без ПДВ, ТОВ «СЛМ Новини» – 68,12 тис. грн за годину без ПДВ.

«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом фото 4
дані ProZorro
«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом фото 5
дані ProZorro
«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом фото 6
дані ProZorro

Цього року державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» підписало контракти з каналами олігархів на суму 223 млн грн. До обов’язків каналів, як і торік, входитиме: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.

Усі медіагрупи під час висвітлення подій повинні дотримуватися наказу головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 року, у якому виписано алгоритми роботи ЗМІ під час воєнного стану.

Невідомо, що саме стало причиною підвищення цін на створення контенту. Один із базових показників, який закладається у податки (мінімальна зарплата у розмірі 6,7 тис. грн на місяць), влада заморозила у 2023 році.

Варто нагадати, що це не єдиний приклад шалених заробітків приватних структур у царині телеіндустрії під час війни. Як писав «Главком», у 2022 році фірма, близька до вже колишнього заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, заробила 170 млн. Її послуги замовляв парламентський телеканал «Рада», а оплачував – держаний бюджет.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: Ігор Коломойський ЗМІ телебачення Дмитро Фірташ війна Рінат Ахметов олігархи Віктор Пінчук

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Публікації

Канали українських олігархів другий рік поспіль отримують мільйони з держбюджету за виробництво… російськомовного контенту
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