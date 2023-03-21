«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом

Медіагрупи українських олігархів отримали держзамовлення на чверть мільярда

Приватні медіагрупи: «1+1» (пов’язана із братами Суркісами та Ігорем Коломойським), Starlight Media (Віктор Пінчук), «Інтер Медіа Груп» (Дмитро Фірташ) та «Україна» (Рінат Ахметов), які беруть участь у створенні контенту для марафону FreeДом, на другому році повномасштабної війни почали отримувати за ці послуги більше грошей.

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Марафон FreeДом – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить державному підприємству «Мультимедійна платформа іномовлення України».

До слова, з представниками медіахолдингу Ріната Ахметова співпраця держканалу завершилася наприкінці липня 2022-го після того, як олігарх вирішив позбутися свого медіабізнесу.

Якщо вірити контрактам у системі ProZorro, за неповний 2022 рік канали олігархів заробили майже 150 млн грн на інформаційному наповненні марафону FreeДом. На першому місці за заробітнками – канал «1+1» із 58,96 млн грн.

На другому – ТОВ «СЛМ Новини» з орбіти зятя президента Кучми, олігарха Віктора Пінчука. Загальний заробіток становив 55,67 млн грн.

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Замикає трійку телеканал «Інтер» із 32,99 млн грн. Бенефіціаром каналу досі записано олігарха Дмитра Фірташа, який вимушено котрий рік живе у Відні. Майже 10 років США добивається його екстрадиції (олігарху висунуто звинувачення у начебто передачі хабаря на суму $18,5 млн за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом).

Найвищі розцінки у 2022 році були у телеканалу «Інтер». Година виробництва контенту для телемарафону коштувала 59,9 тис. грн без ПДВ.

дані ProZorro

Дещо менше у «плюсів» – 57 тис. грн за годину без ПДВ.

дані ProZorro

У телевиробників з групи каналів Пінчука найнижчі розцінки – 55,7 тис. грн за годину без ПДВ.

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дані ProZorro

На другому році повномасштабної війни ціни на виготовлення інформпродукції зросли у середньому на 10 тис. грн. Порівняймо: «1+1 Продакшн» вже бере з держави – 69,71 тис. грн за годину без ПДВ, канал «Інтер» – 69,28 тис. грн за годину без ПДВ, ТОВ «СЛМ Новини» – 68,12 тис. грн за годину без ПДВ.

дані ProZorro

дані ProZorro

дані ProZorro

Цього року державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» підписало контракти з каналами олігархів на суму 223 млн грн. До обов’язків каналів, як і торік, входитиме: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.

Усі медіагрупи під час висвітлення подій повинні дотримуватися наказу головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 року, у якому виписано алгоритми роботи ЗМІ під час воєнного стану.

Невідомо, що саме стало причиною підвищення цін на створення контенту. Один із базових показників, який закладається у податки (мінімальна зарплата у розмірі 6,7 тис. грн на місяць), влада заморозила у 2023 році.

Варто нагадати, що це не єдиний приклад шалених заробітків приватних структур у царині телеіндустрії під час війни. Як писав «Главком», у 2022 році фірма, близька до вже колишнього заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, заробила 170 млн. Її послуги замовляв парламентський телеканал «Рада», а оплачував – держаний бюджет.

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Віталій Тараненко, «Главком»