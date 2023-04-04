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Без Гагаріна: у Одеській області оригінально декомунізували вулицю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Без Гагаріна: у Одеській області оригінально декомунізували вулицю
Місто Кілія тепер має вулицю із новоюб назвою
фото з відкритих джерел

У місті Кілія, що в Ізмаїльському районі Одеської області активно відбувається перейменування старих вулиць. Одна із них отримала цікаву назву

Вітепер одна із центральних вулиць міста Кілія, що в Ізмаїльському районі Одеської області замість Гагаріна була перейменована на Гагарінську. Про це у Fаcebook пише «Декомунізація. Україна».

Нещодавно у Мінкульті також вирішили взятись за демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу в Києві, втім поки що невідомо, яким саме чином це робитимуть – повністю чи частково. Очільник відомства, Олександр Ткаченко, запропонував залишити бронзового коня на постаменті, а от радянського діяча – зняти з сідла.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії українці почали відкидати ворога не тільки від наших фізичних і політичних кордонів, а й з культурного простору. У громадах стартував процес так званої дерусифікації. Місцеві органи самоврядування перейменовують вулиці та демонтують російські пам’ятні знаки, а також радянські – ті, що не були прибрані під час декомунізації.

З початку повномасштабної війни в Україні розпочалось масове знесення пам'ятників радянського періоду. Особливість цієї хвилі демонтажу у тому, що під роздачу потрапляють не тільки комуністичні діячі, а й представники російської культури. Наприклад, за даними Мінкульту, за рік було демонтовано майже 30 пам'ятників одному лише письменнику Олександру Пушкіну.

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Теги: Олександр Ткаченко самоврядування Україна українці декомунізація

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