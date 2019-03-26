«Укрзалізниця» на Великодні та травневі свята призначила сім додаткових поїздів



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Додаткові потяги призначені до Львова, Ковеля, Миколаєва, Одеси, Дніпра, Харкова та Черкас

На Великодні та травневі свята «Укрзалізниця» призначила сім додаткових поїздів та додаткові рейси потягів, що є у графіку. Про це повідомляє прес-центр АТ «Укрзалізниці».

Потяг № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 26, 27 квітня 1 та 5 травня відправленням з Києва о 07:42 та прибуттям до Львова о 17:59. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме об 11:54 та прибуватиме до Києва о 21:47.

№ 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

№ 162/161 Київ – Миколаїв курсуватиме 1 та 5 травня до Миколаєва, відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Миколаєва о 04:53. Відправлення з Миколаєва 30 квітня та 4 травня о 21:47 та прибуття до Києва о 12:28.

№ 223/224 Київ – Одеса курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення з Києва о 08:35 та прибуття до Одеси 17:51. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:08 та прибуттям о 20:31.

№ 179 Київ – Дніпро курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня, відправлення з Києва о 08:03 та прибуття до Дніпра о 17:57. Відправлення з Дніпра о 12:20 та прибуття до Києва о 22:04.

№ 164/163 Київ – Харків курсуватиме 27 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 05:37 та прибуття до Харкова о 13:45. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:05 та прибуде до Києва о 21:37.

№ 168 Львів – Одеса курсуватиме 27, 30 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Також призначені додаткові рейси для поїздів № 670 Кременчук – Бахмач, № 774 Київ – Шостка, № 782 Київ – Черкаси, № 779 Суми – Київ – Вінниця.

До слова, цьогоріч українці матимуть п’ять вихідних днів поспіль з 27 квітня по 1 травня.