10 червня — яке сьогодні свято, іменини та чого не слід робити



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10 червня церква відзначає День святого Микити

Сьогодні в Україні відзначають день Святого Микити Гусятника

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Микити Халкідонського. Цей мученик не лише проповідував, а й завжди намагався допомогти бідним. Тому не дивно, що до нього часто моляться, аби позбутись від проблем.

Історія свята

Святий Микита жив у другій половині VIII – на початку IX століть. Він мав м’який характер. Був милосердним, захищав сиріт, допомагав знедоленим, а будинок завжди тримав відкритим для подорожніх. За богоугодний спосіб життя Микиту поставили єпископом Халкідонії.

У часи правління Лева Вірменина широко поширилася боротьба з іконами. Єпископ Халкідонський встав на їх захист. Він старанно викривав іконоборців. Переконував паству не втрачати віру і не відвертатися від ликів Богоматері, її Сина та інших святих. За ревний захист священних зображень, які єретики називали ідолами, Микита переніс багато принижень і страждань.

Коли імператор зрозумів, що не втихомирить єпископа, він наказав піддати його різним тортурам і відправив у посилання. Після смерті у вигнанні мощі святого Микити отримали дар зцілення.

Традиції та обряди

У цей день заведено молитися святому Микиті про захист маленьких гусенят від хижих птахів і звірів.

Побоюючись зустрічі з полудницею в це народне свято, в найспекотніші години люди закривають вікна, двері і сидять в будинках. Спати в цей час небажано. Якщо дух зловить в полі втомлену людину, яка присіла відпочити, він нависне над нею зачарує, залоскоче до смерті або забере з собою дітей, які залишилися без нагляду.

У цей день люди лікують малюків від полудниці — хвороби, за якої сон проходить неспокійно, з плачем і криками. Рано вранці вони виходять з дитиною на руках з будинку, стають обличчям до світанку, вимовляють спеціальну змову і, не показуючи зорі спині (задкуючи), повертаються в будинок.

Прикмети на 10 червня — День Микити

Вагітні після спілкування з красивою жінкою народять здорового і міцного малюка.

Прикмети на 10 червня кажуть, що чоловік сьогодні може піти на зраду і втратити після цього чоловічу силу.

Сни, які сьогодні сняться — не збуваються.

Якщо день на Микиту тихий, то урожай культур буде хорошим.

Що не можна робити сьогодні:

У цей день не варто говорити з незнайомцями, адже наші предки вірили, що так можна накликати біду на свою родину.

10 червня не варто лихословити та лаятися, бо так можна нашкодити врожаю,

Предки вірили, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб ціле літо не ходити в злиднях.

Не можна ходити босоніж по росі.

Не можна заздрити та бажати чужого.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею.

Іменини

10 червня День ангела відзначають: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло.