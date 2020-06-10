10 червня — яке сьогодні свято, іменини та чого не слід робити
Сьогодні в Україні відзначають день Святого Микити Гусятника
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Микити Халкідонського. Цей мученик не лише проповідував, а й завжди намагався допомогти бідним. Тому не дивно, що до нього часто моляться, аби позбутись від проблем.
Історія свята
Святий Микита жив у другій половині VIII – на початку IX століть. Він мав м’який характер. Був милосердним, захищав сиріт, допомагав знедоленим, а будинок завжди тримав відкритим для подорожніх. За богоугодний спосіб життя Микиту поставили єпископом Халкідонії.
У часи правління Лева Вірменина широко поширилася боротьба з іконами. Єпископ Халкідонський встав на їх захист. Він старанно викривав іконоборців. Переконував паству не втрачати віру і не відвертатися від ликів Богоматері, її Сина та інших святих. За ревний захист священних зображень, які єретики називали ідолами, Микита переніс багато принижень і страждань.
Коли імператор зрозумів, що не втихомирить єпископа, він наказав піддати його різним тортурам і відправив у посилання. Після смерті у вигнанні мощі святого Микити отримали дар зцілення.
Традиції та обряди
У цей день заведено молитися святому Микиті про захист маленьких гусенят від хижих птахів і звірів.
Побоюючись зустрічі з полудницею в це народне свято, в найспекотніші години люди закривають вікна, двері і сидять в будинках. Спати в цей час небажано. Якщо дух зловить в полі втомлену людину, яка присіла відпочити, він нависне над нею зачарує, залоскоче до смерті або забере з собою дітей, які залишилися без нагляду.
У цей день люди лікують малюків від полудниці — хвороби, за якої сон проходить неспокійно, з плачем і криками. Рано вранці вони виходять з дитиною на руках з будинку, стають обличчям до світанку, вимовляють спеціальну змову і, не показуючи зорі спині (задкуючи), повертаються в будинок.
Прикмети на 10 червня — День Микити
- Вагітні після спілкування з красивою жінкою народять здорового і міцного малюка.
- Прикмети на 10 червня кажуть, що чоловік сьогодні може піти на зраду і втратити після цього чоловічу силу.
- Сни, які сьогодні сняться — не збуваються.
- Якщо день на Микиту тихий, то урожай культур буде хорошим.
Що не можна робити сьогодні:
- У цей день не варто говорити з незнайомцями, адже наші предки вірили, що так можна накликати біду на свою родину.
- 10 червня не варто лихословити та лаятися, бо так можна нашкодити врожаю,
- Предки вірили, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб ціле літо не ходити в злиднях.
- Не можна ходити босоніж по росі.
- Не можна заздрити та бажати чужого.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею.
Іменини
10 червня День ангела відзначають: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло.