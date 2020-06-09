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    Суспільство

    В Україні з'явилося місто, де одужали всі хворі на коронавірус

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    Загалом у Херсонській області зі 179 хворих на коронавірус уже одужали 172 жителя - В Україні з'явилося місто, де одужали всі хворі на коронавірус
    Загалом у Херсонській області зі 179 хворих на коронавірус уже одужали 172 жителя

    Всі 20 людей, які хворіли коронавірусною хворобою, одужали - облдержадміністрація

    У Херсоні одужали всі 20 людей, які хворіли коронавірусною хворобою. Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради з посиланням на управління здоров’я.

    «Загалом у Херсонській області зі 179 хворих на коронавірус уже одужали 172 жителя», — йдеться в повідомленні.

    Міська влада закликала херсонців продовжувати користуватися масками у громадських місцях та у транспорті.

    Нагадаємо, перший після пом'якшення карантинних обмежень авіарейс за маршрутом Київ – Херсон має відбутися 19 червня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Як повідомлялося, в Україні станом на 9 червня зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст склав 394 випадки. Зазначимо, що напередодні було зафіксовано 463 нових випадки захворювання. Внаслідок хвороби загалом померли 810 людей, з них 13 - за останню добу. Також 12 412 людей вже одужали від коронавірусу в Україні, за останню добу - 217. Відповідно до даних ЦГЗ, найбільше хворіють жінки (58%), а за віковою категорією люди, яким 50-69 років (37%).

    Київ Херсон хвороби місто влада авіарейс коронавірус
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