Кияни пропонують перейменувати одну із цетральних вулиць столиці на «Асфальтовану»



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Ідея про перейменування виникла після скандальної новорічної промови Зеленського

Вулицю Пушкінську в самому центрі Києва пропонують перейменувати на Асфальтовану. Відповідна петиція оприлюднена на сайті Київради 2 січня. Її автор - активіст партії ВО «Свобода» Олександр Аронець.

«З метою об’єднання суспільства, заради подолання відмінностей, щоб бути єдиною країною кожного дня пропоную перейменувати вулицю Пушкінську в Києві на вулицю Асфальтовану. Метро «Льва Толстого» пропонується перейменувати на метро Освітлене. Вулицю Московську — на Неважлива. Немає різниці, тому такі назви топонімів повинні нас об’єднати», – йдеться в тексті петиції.

На момент написання новини вона зібрала понад 420 підписів з 10 тисяч необхідних. До закінчення збору підписів залишилося 88 днів.

На своїй сторінці в Facebook Аронець пояснив, що виступив з подібною ініціативою після новорічного звернення президента України Володимира Зеленського.

У своєму святковому зверненні глава держави заявив, що ми всі уявляємо майбутнє країни однаково, і немає значення, як називаються вулиці.

«У новому році нам потрібно бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Тому що ми уявляємо його однаково: це успішна і процвітаюча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей і території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, користувачі соцмереж доволі критично сприйняли новорічне звернення президента України Володимира Зеленського через питання мови та перейменування вулиць.

Зеленський під час новорічного привітання декілька разів переходив на російську мову та заявив, що неважливо, якою мовою спілкуються українці.

Також президент у своєму привітанні закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.