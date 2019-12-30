  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві з’явився казковий мурал із символом 2020 року (фото)

    • Розсилка
    У лапках щура&nbsp;<span lang="UK">цілий світ із казковою зимою</span> - У Києві з’явився казковий мурал із символом 2020 року (фото)
    У лапках щура цілий світ із казковою зимою
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Художник подарував киянам новорічний мурал

    На Набережній Дніпра у Києві з’явився мурал, на якому зображено символ 2020 року – білий щур.

    Автор муралу - київський художник Віталій Гідеван.

    На своїй сторінці у Facebook він розмістив фото свого творіння.

    «Символ 2020 року - щур. В його лапках цілий світ із справжньою казковою зимою… В новому році бажаю кожному натхнення на добрі справи і тримайте світ міцно в своїх руках!» - написав Гідеван у дописі з фото. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві з’явився казковий мурал із символом 2020 року (фото)
    У Києві з’явився казковий мурал із символом 2020 року (фото)
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Мурал знаходиться на стіні Набережної між мостом Метро і мостом Патона, на відстані 100 м від станції метро «Дніпро».

    Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова. 

    А у Дніпровському районі Києва є мурал, на якому зображений чарівний Пегас.

    На одній із стіні багатоповерхівок на Троєщині художник зобразив Єнота зі стаканчиком кави в лапках.

    Київ мурал мистецтво новорічні свята кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ