У Києві з’явився казковий мурал із символом 2020 року (фото)

На Набережній Дніпра у Києві з’явився мурал, на якому зображено символ 2020 року – білий щур.

Автор муралу - київський художник Віталій Гідеван.

На своїй сторінці у Facebook він розмістив фото свого творіння.

«Символ 2020 року - щур. В його лапках цілий світ із справжньою казковою зимою… В новому році бажаю кожному натхнення на добрі справи і тримайте світ міцно в своїх руках!» - написав Гідеван у дописі з фото.

Мурал знаходиться на стіні Набережної між мостом Метро і мостом Патона, на відстані 100 м від станції метро «Дніпро».

Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова.

А у Дніпровському районі Києва є мурал, на якому зображений чарівний Пегас.

На одній із стіні багатоповерхівок на Троєщині художник зобразив Єнота зі стаканчиком кави в лапках.