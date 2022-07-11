11 липня: прикмети і заборони цього дня

Сьогодні – найсолодше свято в році

Щоб 11 липня привернути удачу, не лягайте спати

Сьогодні, у понеділок, 11 липня, триває 138 доба повномасштабної війни з РФ.

Також цього дня відзначаємо:

Всесвітній день шоколаду

З найдавніших часів шоколад використовувався як напій. Перші сліди його активного вживання, за свідченням археологів, належать ще до 19 століття до нашої ери. Вони були виявлені на тихоокеанському узбережжі штату Чьяпас, Мексика. В Європу він потрапив після 16 століття нашої ери.

Всесвітній день народонаселення

День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці

Одна з найвідоміших і найкривавіших подій розпаду Югославії 1991-1999 років. В січні 2007 року Міжнародний трибунал кваліфікував дії сербів як «злочини геноциду», від їх рук загинуло понад 8 тис. дорослих чоловіків з числа боснійських мусульман.

Це було найбільше масове вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни. У січні 2009 року Європейський парламент проголосив 11 липня Днем пам'яті геноциду в Сребрениці.

Що треба зробити

Сьогодні треба уважно стежити за домашніми тваринами – вони підкажуть погоду.

Народні прикмети на 11 липня:

Стара кішка починає гратися – бути дощу.

Худоба збивається в купу – до негоди.

Голки будяка розм'якли і не колються – до дощу.

Дозріває чорниця – починай косити жито.

Мокре літо – осінь буде ясна.

На сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.

Що не рекомендується робити 11 липня:

Занадто рано лягати спати. Сьогодні можна дозволити собі не спати до ранку – це може принести удачу.

Мати брудне тіло і житло. Сьогодні необхідно прибратися в квартирі, купити і одягнути чистий одяг і взуття.

Виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.

Сваритися і лихословити.

У кого іменини 11 липня?

Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій.