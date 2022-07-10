  1. Головна
  2. Відео
  3. У Киргизії туристи мало не загинули, коли фільмували лавину (відео)
рус
    Відео

    У Киргизії туристи мало не загинули, коли фільмували лавину (відео)

    Лавина не занапастила цікавих глядачів - У Киргизії туристи мало не загинули, коли фільмували лавину (відео)
    Лавина не занапастила цікавих глядачів
    скріншот із відео

    На щастя, без постраждалих

    Днями група туристів мало не загинула в Киргизії, знімаючи обвалення льодовика.

    Сходження лавини сталося в той момент, коли туристи робили перехід через Джуку на хребті Терскей Ала-Тоо в горах Іссик-Кульської області. На щастя, ніхто не постраждав.

    Лавина зійшла ще 8 липня, але відомо про це стало лише зараз. Причина – часткове обвалення льодовика, пов'язане з спекотною погодою.

    Туристам пощастило, оскільки снігова маса зупинилася, не дійшовши групи із 10 людей. Їх лише трохи припорошило сніговим пилом.

    Читайте також: Лавина накрила групу туристів у Карпатах, є травмовані
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Киргизії туристи мало не загинули, коли фільмували лавину (відео)