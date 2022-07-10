У Киргизії туристи мало не загинули, коли фільмували лавину (відео)

На щастя, без постраждалих

Днями група туристів мало не загинула в Киргизії, знімаючи обвалення льодовика.

Сходження лавини сталося в той момент, коли туристи робили перехід через Джуку на хребті Терскей Ала-Тоо в горах Іссик-Кульської області. На щастя, ніхто не постраждав.

Лавина зійшла ще 8 липня, але відомо про це стало лише зараз. Причина – часткове обвалення льодовика, пов'язане з спекотною погодою.

Туристам пощастило, оскільки снігова маса зупинилася, не дійшовши групи із 10 людей. Їх лише трохи припорошило сніговим пилом.