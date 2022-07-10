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    Новини

    У Києві злодії полювали за найдорожчими наборами LEGO

    Вартість набору &ndash; 15 тис. грн - У Києві злодії полювали за найдорожчими наборами LEGO
    Вартість набору – 15 тис. грн
    фото: comfy.ua

    Зловмисники поцупили чотири набори з магазину іграшок

    У столиці України затримали злодіїв, які крали найдорожчі набори LEGO.

    Нещодавно зловмисники змогли винести непоміченими з магазину на бульварі Лесі Українки чотири коробки із дорогими конструкторами LEGO Technic Бульдозер. Вартість одного такого набору – 15 тис. грн. Про це повідомляє «Страна».

    Поліцейські почали переглядати в інтернеті оголошення про продаж конструкторів LEGO, і незабаром виявили виставлені на продаж чотири набори з бульдозером. Знижка від злодіїв була щедрою – кожен конструктор коштував на кілька тисяч гривень дешевше, ніж у магазині.

    Після цього поліцейські домовилися зі злодіями про зустріч і під виглядом покупців прийшли за «купівлею» у цивільному одязі.

    photo_2022-07-10_16-58-21_01 Обох злодіїв було затримано. Наразі їм загрожує до восьми років в'язниці.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація Lego #stoprussia
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    У Києві злодії полювали за найдорожчими наборами LEGO