У Києві злодії полювали за найдорожчими наборами LEGO

Зловмисники поцупили чотири набори з магазину іграшок

У столиці України затримали злодіїв, які крали найдорожчі набори LEGO.

Нещодавно зловмисники змогли винести непоміченими з магазину на бульварі Лесі Українки чотири коробки із дорогими конструкторами LEGO Technic Бульдозер. Вартість одного такого набору – 15 тис. грн. Про це повідомляє «Страна».

Поліцейські почали переглядати в інтернеті оголошення про продаж конструкторів LEGO, і незабаром виявили виставлені на продаж чотири набори з бульдозером. Знижка від злодіїв була щедрою – кожен конструктор коштував на кілька тисяч гривень дешевше, ніж у магазині.

Після цього поліцейські домовилися зі злодіями про зустріч і під виглядом покупців прийшли за «купівлею» у цивільному одязі.

Обох злодіїв було затримано. Наразі їм загрожує до восьми років в'язниці.