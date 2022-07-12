12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Православні та греко-католики сьогодні святкують Петра і Павла

Сьогодні закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів

Сьогодні, 12 липня, у світі відзначають Всесвітній день бортпровідника та Всесвітній день фотографа, а віряни вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла.

Всесвітній день бортпровідника

Щорічно 12 липня відзначаємо професійне свято – Всесвітній день бортпровідника.

Перші бортпровідники (стюарди) з’явились у Німеччині у 1928 році. Їхньою основною задачею було забезпечення сервісного обслуговування пасажирів під час польотів. У 1930 році в США вирішили залучити до такої діяльності жінок, роблячи таким чином піар авіакомпаніям. Крім того, стюардеси важать менше за стюардів, що надає їм перевагу.

Першим бортпровідником прекрасної статі вважається Еллен Черч, котра була медсестрою та навіть вміла керувати літаком. Її політ відбувся 15 травня 1930 року.

Всесвітній день фотографа

Щорічно 12 липня відзначається свято творчої професії – Всесвітній день фотографа.

Таку подію започаткував папа Римський. Дата святкування обрана на честь християнського Дня святої Вероніки (її вважають покровителькою фотографії) та дати народження Джорджа Істмана (засновник відомої компанії Kodak, народився саме цього дня у 1854 році).

Свято Святих Петра і Павла

2 липня християни східного обряду відзначають одне з найбільших християнських свят – день Святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла.

Цього дня закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів.

В Україні з днем Петра і Павла пов'язувалося багато повір'їв та звичаїв. На Петра вперше після посту дозволялося готувати молочні страви. Господині варили вареники із сиром, пекли мандрики – сирні бабки.

Традиції свята

Як вважають віряни, свято Петра і Павла припадає на пік розквіту природи. У цей день прийнято було влаштовувати «гулянки Петрівки», водити хороводи. До свята люди наводили порядок у своїх будинках, робили вінки з польових квітів і надягали їх на церковну службу.

Рано-вранці потрібно було піти в поле і зустріти там світанок. Вважалося, що в день святих Петра і Павла сонце особливе, воно переливається і грає всіма кольорами веселки.

Раніше, на Русі, День Петра і Павла також вважався днем рибалок, бо апостол Петро займався рибальством.

Існує традиція проводити сімейні вечері на природі в цей день.

У цей день потрібно було всій домашній рогатій худобі прив’язувати червоні стрічки до ріг — це захистить від хвороб.

Віряни в цей день обов’язково йдуть до церкви.

Народні прикмети на 12 липня:

Ясна погода - весь рік буде хорошим.

Роса - до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.

Дощ ллє - ще сорок днів буде негода.

Дощ на Петра - до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу - хороший, три - багатий.

Що не рекомендується робити 12 липня:

Працювати, особливо займатися важкою фізичною працею. Також не рекомендується в'язати, шити і вишивати.

Сваритися.

Купатися у водоймах.

У кого іменини 12 липня?

Іменини сьогодні святкують Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро, Катерина, Вівентіол, Гермагор, Іван, Джон, Набір, Фелікс, Вероніка.

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