12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не варто лінуватися, щоб в інші дні бути здоровим і повним енергії

У суботу 12 серпня у світі відзначаються Міжнародний день молоді та Всесвітній день слонів. Православна церква вшановує пам'ять мученика Іоанна Воїна.

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Міжнародний день молоді

фото: Pixabay

Міжнародний день молоді заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Святкується він щорічно 12 серпня, починаючи з 1999 року за ініціативою учасників Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.

Загальновизнаного міжнародного визначення вікової групи молоді не існує. Однак зі статистичною метою ООН визначає молодь як осіб віком від 15 до 24 років.

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В Україні це поняття має ширші вікові межі. Згідно з чинним законодавством, молоддю вважаються особи від 14 до 35 років.

Всесвітній день слонів

фото: Pixabay

12 серпня проводиться Всесвітній день. Уперше він був відзначений у 2012 році.

Ідея свята належить канадським кінематографістам Патриції Сімс, Майклу Кларку з Canazwest Pictures і Sivaporn Dardarananda, а також главі фонду по репродукції слонів у Таїланді.

Інсують три різні види слонів – африканський саваний, африканський лісовий та азіатський слон. Ця тварина у дикій природі може з'їсти від 100 до 1000 фунтів (45-450 кг) рослинності за 16 годин. Довжина кишківника слона може досягати 19 метрів. За день цей представник фауни може випити 50 галонів (200 л) води. Бивні слона ніколи не перестають рости, тому величезні бивні можуть означати, що тварина вже стара.

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Слони – особлива частина нашої екосистеми, що грає свою роль нарівні з усіма тваринами дикої природи. Дослідження показали, що слони допомагають захистити здоров'я лісів в Африці, поширюючи насіння дерев.

Яке релігійне свято

фото з відкритих джерел

Віряни свято шанують мученика Іоанна Воїна як великого помічника у скорботах і за важких обставин.

Святий служив в імператорському війську Юліана Відступника (361-363). Разом з іншими воїнами він був посланий переслідувати і вбивати християн. Залишаючись за зовнішнім виглядом як би гонителем, святий Іоанн насправді надавав гнаним християнам велику допомогу: тих, які були схоплені, – звільняв, інших попереджав про небезпеку, що загрожує їм, сприяв їхній втечі. Святий Іоанн надавав милосердя не тільки християнам, але і всім нужденним, хто вимагав допомоги: відвідував хворих, утішав скорботних. Коли Юліан Відступник дізнався про дії святого, відправив його до в'язниці.

363 року Юліан був убитий на війні з персами. Святий Іоанн вийшов на свободу і присвятив своє життя служінню ближнім, жив у святості і чистоті. Помер він в глибокій старості.

Рік смерті його точно ніхто не знає, місце поховання святого Іоанна Воїна поступово було забуто. Він з'явився одній благочестивій жінці і вказав місце свого останнього спочинку. Воно стало відомо в цьому окрузі. Набуті його мощі були покладені в церкві апостола Іоанна Богослова в Константинополі. Господь дарував святим мощам Іоанна Воїна благодатну силу зцілення. За молитвами святого Іоанна отримують розраду скривджені і скорботні.

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Народні прикмети

Зірки сильно мерехтять перед світанком – до рясних опадів.

У повітрі літає павутина – сонячна погода ще довго протримається.

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодною.

Іній на деревах – до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів – осінь похмурої буде.

Кішка старанно вмивається – на гарну погоду.

Що не рекомендується робити

Лінуватися і навіть просто довго відпочивати: сьогодні потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим і повним сил.

Не можна розповідати погані сни до заходу.

Забороняється відмовляти бездомним і безпорадним.

Не рекомендують робити манікюр і педикюр.

Пам’ятні дати 12 серпня

1099 рік – хрестоносці перемогли мусульман при Аскалоні;

1658 рік – у Північній Америці сформувався перший поліцейський загін – Рательвахт;

1851 рік – американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;

1865 рік – британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1896 рік – на річці Клондайк знайдене золото;

1915 рік – перше бойове застосування літака-торпедоносця;

1916 рік – біля Бережан почалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 рік – у США запровадили заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 рік – початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 рік – перший матч футбольної збірної України;

1947 рік – перші рейди відділів УПА пробилися до Західної Європи;

1949 рік – підписано Женевську конвенцію про захист жертв війни;

1949 рік – в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 рік – Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1962 рік – вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович;

1970 рік – Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дав свій останній концерт;

1981 рік – представлений персональний комп'ютер IBM PC;

1985 рік – авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;

1988 рік – на екрани США вийшов фільм Мартіна Скорсезе «Остання спокуса Христа»;

1990 рік – неподалік від міста Лубни закладений Пагорб скорботи – пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років;

1992 рік – США, Канада й Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1994 рік – відкрито рок-фестиваль «Вудсток '94», присвячений 25-річчю свого попередника;

1999 рік – в Україні вирішено закрити всі витверезники;

Іменини

Іменини сьогодні святкують Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.