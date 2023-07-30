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30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 липня – Міжнародний день дружби
фото: Pixabay

Цього дня не слід сваритися та ображатися на рідних

У недлію 30 липня світова спільнота відзначає Міжнародний день дружби і Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Православні християни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини.

Міжнародний день дружби

30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Сьогодні, 30 липня, святкується Міжнародний день дружби. Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день у квітні 2011 року.

Ідея свята виникла у 1958 році і належить доктору Артеміо Брачіо, який запропонував відзначати День дружби під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско, Парагвай.

У цей день варто привітати своїх друзів, це чудова нагода подзвонити товаришам, обійняти та зустрітись за келихом вина або в гостинному колі.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Щороку 30 липня у світі відзначається День боротьби з торгівлею людьми. Це явище є формою сучасного рабства, яке порушує права людини.

Торгівля людьми – це не лише сексуальна експлуатація або випадки, пов'язані з викраденням людей. Багато постраждалих українців перебували у трудовій експлуатації або були втягнені у злочинну діяльність.

30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Яке церковне свято

30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Православна церква 30 липня вшановує пам'ять двох святих – Маргарити Антіохійської (вона ж – православна свята Марина) і Лазаря Галісійської. Інші назви свята: «Марина з Лазарем», «Вогняна Марія», «Зорі з лазорями», «Марина Лазурова». В народному уявленні свята Марина асоціювалася з великою водою або великим дощем, а преподобний Лазар – з блакитними відблисками блискавок.

Свята Марина вважається покровителькою рибалок. Дата 30 липня вважається вдалою для того, щоб відправитися в плавання або морську подорож. День вдалий для риболовлі – риби сьогодні багато і вона добре клює. На обідньому столі 30 липня обов'язково повинні бути страви з риби.

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Що не можна робити

У предків було повір'я, що в цей день на небі з'являються зірниці, при цьому немає ні дощу, ні грому. Вважалося, що на них не можна дивитися – можна осліпнути, а на свій будинок накликати пожежі.

Традиційно, на православні свята забороняється займатися важкою працею. Наприклад, прибирати або робити ремонт.
Основна заборона стосується відносин з дітьми. Вважається, що 30 липня категорично забороняється лаяти або навіть підвищувати голос на дітей. По-перше, такі методи можуть зашкодити психічному здоров’ю дитини, а по-друге, це може образити Святу Марину, яка всіляко оберігає кожну дитину.

Народні прикмети 

  • Гроза – осінь буде дощовою, а зима з заметілями;
  • В обід парить, а до вечора холоднішає – наступний день буде сонячним;
  • Спалахи блискавиць – урожай горіхів буде хорошим;
  • Дощ і на небі білі хмари – до зміни погоди.

Пам’ятні дати 30 липня

  • 1419 рік – Празька дефенестрація, гусити вбили членів міської ради Праги;
  • 1502 рік – Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя;
  • 1793 рік – у Канаді почалося будівництво Йорка (нині Торонто);
  • 1895 рік – у Львові відкрився музей Наукового Товариства імені Тараса Шевченка;
  • 1900 рік – у Британії заборонено дитячу працю в шахтах;
  • 1920 рік – створена Українська військову організація під проводом Євгена Коновальця;
  • 1956 рік – на американських доларах з'явилося гасло «In God We Trust»;
  • 1974 рік – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною;
  • 1984 рік – на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара»;
  • 2016 рік – американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок із висоти 7600 м без парашута.

Іменини

Іменини у Маргарити, Марини, Лазаря, Леоніда і Вероніки.

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Теги: свята традиції православна церква

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