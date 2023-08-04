4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня жінкам заборонено виконувати важку роботу

4 серпня відзначається День самотніх жінок, що працюють, Міжнародний день пива та Міжнародний день димчастого леопарда. Віряни вшановують пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини.

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День самотніх жінок

День одиноких працюючих жінок (Single Working Women’s Day) відзначають 4 серпня. Це день сили та стійкості, присвячений визнанню та вшануванню значного внеску одиноких працюючих жінок у всьому світі. Цей особливий день визнає економічний і соціальний вплив одиноких працюючих жінок і відзначає їхні досягнення, творчість і мужність.

День одиноких працюючих жінок був заснований у 2006 році Барбарою Пейн, американською підприємницею та письменницею. Пейн, яка сама була самотньою жінкою, помітила значний внесок самотніх працюючих жінок у суспільство. Вона зрозуміла, що в той час, як існують численні свята, присвячені матерям, батькам і навіть друзям, не існує окремого дня, присвяченого самотнім працюючим жінкам.

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У відповідь на цю прогалину Пейн та її подруги створили Партнерську мережу одиноких працюючих жінок, а згодом і День одиноких працюючих жінок. Цей неофіційний національний день припадає на Тиждень самотніх працюючих жінок, тиждень, присвячений святкуванню досягнень щасливих самотніх жінок, які мають оплачувану роботу.

Міжнародний день пива

Щороку для прихильників хмільного напою всього світу перша п’ятниця останнього місяця літа – визначна дата. У цей день відзначається Міжнародний день пива. Поки що свято має неофіційний статус.

Ідея відзначити День пива належить власнику бару з США Джессу Авшаломову. Він вирішив таким чином збільшити кількість відвідувань у своєму закладі.

Вперше провели цю урочистість у 2007 році в американському місті Санта-Круз. А з 2011 воно набуло міжнародного масштабу. На той час свято відзначили 138 міст із 23 країн світу. Через рік традицію підтримали понад 200 міст півсотні країн на 5 континентах.

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Упродовж 6 років від започаткування подію відзначали щороку 5 серпня. За результатами опитування серед фанатів напою, яке було проведене по закінченню гуляння у 2012 році, вирішили перенести урочистість на першу п’ятницю серпня.

Міжнародний день димчастого леопарда

Міжнародний день димчастого леопарда, що відзначається щороку 4 серпня у всьому світі, – це день міжнародної обізнаності про цей вид ссавців. До уваги беруться як ті тварини, що проживають у неволі, так і ті, що перебувають в умовах дикої природи.

Ініціювали запровадження Міжнародного дня димчастого леопарда працівники Парку диких тварин Хаулеттс в Кенті (Великобританія) – Лорен Амос і Ден Кемп. Ці люди вправно працюють над тим, щоб невловимі та сором’язливі ссавці ні в чому не мали потреби та були доглянутими. Однак свято присвячено не тільки тим тваринам, що перебувають у зоопарку, але й димчастим леопардам, що проживають в своєму природному середовищі. Ні для кого не секрет, що цей вид знаходиться під загрозою зникнення, тому Парк диких тварин Хаулеттс присвятив свою діяльність збереженню та підтримці цих тварин.

Мета свята – підвищити обізнаність та об’єднати природоохоронне мислення серед зоологічних колекцій, благодійних та громадських організацій, підприємств та всіх, хто цікавиться однією з найкрасивіших та знакових кішок у світі – димчастим леопардом. Кожен вид на землі відіграє свою унікальну роль у підтримці надзвичайного екологічного балансу як у житті, так і в природі.

Яке сьогодні релігійне свято

4 серпня в церковному календарі вшановується день пам’яті святої мироносиці Марії Магдалини. Будучи прибічницею та послідовницею Ісуса Христа, Марія Магдалина несла Слово Боже серед людей. Месія зустрів жінку в той час, коли вона була одержима сімома бісами. За допомогою молитви він вигнав з її тіла бісів і після цього вона стала його ученицею. Згідно з церковними переказами, саме Марії Магдалині першій явився Ісус Христос вранці на Великдень.

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Що не можна робити цього дня

Не варто працювати в полі, наші предки вважали, що може вбити блискавка.

Жінкам заборонено виконувати важку роботу.

Не дозволено виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: багато роси – льон буде сірим;

Пройшла гроза – чекайте на великий врожай зернових;

Почути квакання жаб – до негоди;

Павуки ховаються в щілинах – чекайте на дощ;

У городі багато слимаків – погода буде вогкою.

Пам’ятні події 4 серпня

1408 рік – перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;

1492 рік – розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;

1578 рік – відбувається битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемагає сили мароккансько-португальського союзу;

1687 рік – гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) стає Іван Мазепа;

1693 рік – французький чернець Дом Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;

1777 рік – відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;

1914 рік – створюють Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС;

1914 рік – у Львові створюють Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;

1922 рік – під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці вимкнули на хвилину 13 мільйонів апаратів;

1926 рік – на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1934 рік – на «Криворіжсталі» запускають першу доменну піч;

1962 рік – відбувається ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він проводить 28 років;

1995 рік – у Хорватії починається операція «Буря» проти сербських сепаратистів, що триває до 7 серпня;

2020 рік – вибухи в порту Бейрута.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Корнилій, Михайло, Марія.