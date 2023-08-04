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4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 серпня віряни вшановують пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини
фото з відкритих джерел

Цього дня жінкам заборонено виконувати важку роботу

4 серпня відзначається День самотніх жінок, що працюють, Міжнародний день пива та Міжнародний день димчастого леопарда. Віряни вшановують пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини.

День самотніх жінок

4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День одиноких працюючих жінок (Single Working Women’s Day) відзначають 4 серпня. Це день сили та стійкості, присвячений визнанню та вшануванню значного внеску одиноких працюючих жінок у всьому світі. Цей особливий день визнає економічний і соціальний вплив одиноких працюючих жінок і відзначає їхні досягнення, творчість і мужність.

День одиноких працюючих жінок був заснований у 2006 році Барбарою Пейн, американською підприємницею та письменницею. Пейн, яка сама була самотньою жінкою, помітила значний внесок самотніх працюючих жінок у суспільство. Вона зрозуміла, що в той час, як існують численні свята, присвячені матерям, батькам і навіть друзям, не існує окремого дня, присвяченого самотнім працюючим жінкам.

У відповідь на цю прогалину Пейн та її подруги створили Партнерську мережу одиноких працюючих жінок, а згодом і День одиноких працюючих жінок. Цей неофіційний національний день припадає на Тиждень самотніх працюючих жінок, тиждень, присвячений святкуванню досягнень щасливих самотніх жінок, які мають оплачувану роботу.

Міжнародний день пива 

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Щороку для прихильників хмільного напою всього світу перша п’ятниця останнього місяця літа – визначна дата. У цей день відзначається Міжнародний день пива. Поки що свято має неофіційний статус.

Ідея відзначити День пива належить власнику бару з США Джессу Авшаломову. Він вирішив таким чином збільшити кількість відвідувань у своєму закладі.

Вперше провели цю урочистість у 2007 році в американському місті Санта-Круз. А з 2011 воно набуло міжнародного масштабу. На той час свято відзначили 138 міст із 23 країн світу. Через рік традицію підтримали понад 200 міст півсотні країн на 5 континентах.

Упродовж 6 років від започаткування подію відзначали щороку 5 серпня. За результатами опитування серед фанатів напою, яке було проведене по закінченню гуляння у 2012 році, вирішили перенести урочистість на першу п’ятницю серпня.

Міжнародний день димчастого леопарда

4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день димчастого леопарда, що відзначається щороку 4 серпня у всьому світі, – це день міжнародної обізнаності про цей вид ссавців. До уваги беруться як ті тварини, що проживають у неволі, так і ті, що перебувають в умовах дикої природи. 

Ініціювали запровадження Міжнародного дня димчастого леопарда працівники Парку диких тварин Хаулеттс в Кенті (Великобританія) – Лорен Амос і Ден Кемп. Ці люди вправно працюють над тим, щоб невловимі та сором’язливі ссавці ні в чому не мали потреби та були доглянутими. Однак свято присвячено не тільки тим тваринам, що перебувають у зоопарку, але й димчастим леопардам, що проживають в своєму природному середовищі. Ні для кого не секрет, що цей вид знаходиться під загрозою зникнення, тому Парк диких тварин Хаулеттс присвятив свою діяльність збереженню та підтримці цих тварин. 

Мета свята – підвищити обізнаність та об’єднати природоохоронне мислення серед зоологічних колекцій, благодійних та громадських організацій, підприємств та всіх, хто цікавиться однією з найкрасивіших та знакових кішок у світі – димчастим леопардом. Кожен вид на землі відіграє свою унікальну роль у підтримці надзвичайного екологічного балансу як у житті, так і в природі.

Яке сьогодні релігійне свято

4 серпня в церковному календарі вшановується день пам’яті святої мироносиці Марії Магдалини. Будучи прибічницею та послідовницею Ісуса Христа, Марія Магдалина несла Слово Боже серед людей. Месія зустрів жінку в той час, коли вона була одержима сімома бісами. За допомогою молитви він вигнав з її тіла бісів і після цього вона стала його ученицею. Згідно з церковними переказами, саме Марії Магдалині першій явився Ісус Христос вранці на Великдень.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто працювати в полі, наші предки вважали, що може вбити блискавка.
  • Жінкам заборонено виконувати важку роботу.
  • Не дозволено виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: багато роси – льон буде сірим;
  • Пройшла гроза – чекайте на великий врожай зернових;
  • Почути квакання жаб – до негоди;
  • Павуки ховаються в щілинах – чекайте на дощ;
  • У городі багато слимаків – погода буде вогкою.

Пам’ятні події 4 серпня

  • 1408 рік – перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;
  • 1492 рік – розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;
  • 1578 рік – відбувається битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемагає сили мароккансько-португальського союзу;
  • 1687 рік – гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) стає Іван Мазепа;
  • 1693 рік – французький чернець Дом Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;
  • 1777 рік – відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;
  • 1914 рік – створюють Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС;
  • 1914 рік – у Львові створюють Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;
  • 1922 рік – під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці вимкнули на хвилину 13 мільйонів апаратів;
  • 1926 рік – на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;
  • 1934 рік – на «Криворіжсталі» запускають першу доменну піч;
  • 1962 рік – відбувається ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він проводить 28 років;
  • 1995 рік – у Хорватії починається операція «Буря» проти сербських сепаратистів, що триває до 7 серпня;
  • 2020 рік – вибухи в порту Бейрута.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Корнилій, Михайло, Марія.

Теги: місто традиції свято

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