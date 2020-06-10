99-річчя принца Філіпа. Королівський двір представив нове офіційне фото Єлизавети II та її чоловіка



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Знімок був зроблений ще минулого тижня у дворі Віндзорського замку, де пара знаходиться на самоізоляції з березня Фото: instagram.com / theroyalfamily

Святкування відбудеться в Віндзорському замку, але через пандемію рідні і близькі, швидше за все, привітають монарха по відеозв'язку

Сьогодні, 10 червня, принц Філіп відзначає свій 99-й день народження. На честь цього у соціальних мережах королівської британської сім'ї був опублікований новий офіційний портрет герцога Единбурзького і його дружини, королеви Єлизавети II.

Знімок був зроблений ще минулого тижня у дворі Віндзорського замку, де пара знаходиться на самоізоляції з березня.

Для фотосесії королева обрала сукню з квітковим принтом від Angela Kelly, доповнивши його намистом із перлин, а принц Філіп - смокінг із золотими ґудзиками.

Повідомляється, що святкування відбудеться в Віндзорському замку, але через пандемію рідні і близькі не зможуть відвідати монарха і, швидше за все, привітають його по відеозв'язку.

Як повідомлялось, королева Великої Британії Єлизавета II попросила скасувати традиційний салют з нагоди свого 94-го дня народження, бо вважає його недоречним на тлі пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що королева Великої Британії Єлизавета II на початку червня на вихідних показалася на людях у Віндзорському замку, катаючись верхи.