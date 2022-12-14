Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
фото з відкритих джерел

На Наума не варто зичити гроші

Сьогодні в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а віряни вшановують пам'ять святого Наума. Святого відносять до 12 малих біблійних пророків й вважають покровителем науки та знань.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Внаслідок катастрофи прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн – це діти.

Указом президента України установлено День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

День мавпи

Святкування Дня мавпи 14 грудня почалося як жарт. 2000 року Кейсі Сорроу, в той час студентка Університету штату Мічиган, зробила позначку одного дня в календарі – День мавпи. Його святкували в колі студентів університету. Свято набуло популярності, коли Кейсі Сорроу стала автором коміксів і її щотижнева серія коміксів-страшилок Fetus-X прославила День мавпи – як на папері, так і в Інтернеті.

День мавпи набув великої популярності в США, Канаді, Мексиці, Німеччині і Великій Британії. Щорічно активісти організовують різні заходи, присвячені мавпам: карнавали, різні змагання, аукціони і освітні семінари, які покликані привернути увагу до прав тварин, медичних досліджень і захисту мавп.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 14 грудня, вшановують пам'ять святого Наума. Він був одним з 12 малих пророків. Під його ім'ям випущена старозавітна книга, в якій досить яскраво описані політичний і релігійний стан Ізраїлю того часу.

За народними переказами, Наум – покровитель знання, розуму і доброчинства. Люди вірять, що якщо розпочати навчання цього дня, то наука буде проходити легше та ефективніше. За традицією, на свято Наума, 14 грудня, починалися заняття в дореволюційній школі. Кожен учень приносив до школи горщик каші і повинен був почастувати вчителя. Вчитель, звісно, не міг з'їсти стільки каші, тому всі витягали з-за халяви чобота по ложці і ставали до трапези.

Що можна робити 14 грудня:

  • Дослухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
  • Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.

Народні прикмети на 14 грудня:

  • Зимові зірки на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.
  • Глухо чується собачий гавкіт – до снігопаду
  • Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.
  • Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.
  • День видався теплим – зима буде теплою.
  • Багато снігу – до повені навесні.
  • Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим. Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.

Що не можна робити сьогодні:

  • Не варто їсти під час читання. Наші пращури говорили, що так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою – вся інформація з голови вивітриться.
  • Не рекомендується дивитися у дзеркало після підписання важливих документів. Якщо не послухатися цієї поради, всі домовленості виявляться порожніми.
  • Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вважається, що в цей час по вулицях розгулює нечисть.

Хто святкує день ангела

У середу, 14 грудня, іменини відзначають Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет.

Читайте також: Санкції проти російської церкви. Чому московським попам не страшно?
Теги: церква ЧАЕС свята гроші АЕС традиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська церква підтримала вторгнення РФ в Україну
Російська православна церква зрадила Бога – Дмитро Кулеба
10 грудня, 22:09
Гроссі сподівається, що зона безпеки навколо ЗАЕС буде створена найближчим часом
Гроссі пояснив, коли буде створена зона безпеки навколо Запорізької АЕС
10 грудня, 02:58
Вогонь поширився на площу понад 200 м кв
На Кіровоградщині до тла згоріла унікальна дерев’яна церква
11 грудня, 13:28

Суспільство

14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Містобудівна реформа: петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. голосів
Містобудівна реформа: петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. голосів
Українці зможуть безплатно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні
Українці зможуть безплатно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні
Ціна майбутнього українських дітей: вражаюче фото дня
Ціна майбутнього українських дітей: вражаюче фото дня
Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах
Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
50K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
25K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
12K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
12K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
8154
Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
12 грудня, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту