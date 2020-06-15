15 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника
15 червня 2020 року – особливий день для православних. Сьогодні розпочинається Петрів піст.
За народним календарем 15 червня – День Никифора, або В’юн. Цей день наші предки пов’язували з відпочинком та розвагами.
Яке сьогодні свято
За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського.
Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «прикрасою століття і кафедри» і, багато послуживши Церкви, залишив велику духовну спадщину — численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.
Традиції свята
В цей день наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна.
Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.
Що потрібно робити
Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками.
На стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.
Що не можна робити
- Не можна у цей день ходити і ліс.
- Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.
- Не можна гучно святкувати у цей день.
- Не можна лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки.
Народні прикмети на 15 червня
- Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.
- З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.
- Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.
- Вітер 15 червня вз Заходу дме – найближчим часом буде похолодання.
Іменини
Православні: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.
Католицькі: Софія, Іоанн, Ісидор.