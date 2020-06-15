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    Суспільство

    15 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    За народним календарем 15 червня &ndash; День Никифора або В&rsquo;юн - 15 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    За народним календарем 15 червня – День Никифора або В’юн

    За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника

    15 червня 2020 року – особливий день для православних. Сьогодні розпочинається Петрів піст.

    За народним календарем 15 червня – День Никифора, або В’юн. Цей день наші предки пов’язували з відпочинком та розвагами.

    Яке сьогодні свято

    За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського.

    Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «прикрасою століття і кафедри» і, багато послуживши Церкви, залишив велику духовну спадщину — численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

    Традиції свята

    В цей день наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна.

    Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.

    Що потрібно робити

    Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками.

    На стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай. 

    Що не можна робити

    • Не можна у цей день ходити і ліс.
    • Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.
    • Не можна гучно святкувати у цей день.
    • Не можна лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки.

    Народні прикмети на 15 червня

    • Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.
    • З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.
    • Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.
    • Вітер 15 червня вз Заходу дме – найближчим часом буде похолодання.

    Іменини

    Православні: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.

    Католицькі: Софія, Іоанн, Ісидор.

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