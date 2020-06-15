15 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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За народним календарем 15 червня – День Никифора або В’юн

За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника

15 червня 2020 року – особливий день для православних. Сьогодні розпочинається Петрів піст.

За народним календарем 15 червня – День Никифора, або В’юн. Цей день наші предки пов’язували з відпочинком та розвагами.

Яке сьогодні свято

За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського.

Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «прикрасою століття і кафедри» і, багато послуживши Церкви, залишив велику духовну спадщину — численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

Традиції свята

В цей день наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна.

Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.

Що потрібно робити

Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками.

На стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.

Що не можна робити

Не можна у цей день ходити і ліс.

Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.

Не можна гучно святкувати у цей день.

Не можна лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки.

Народні прикмети на 15 червня

Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.

З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.

Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Вітер 15 червня вз Заходу дме – найближчим часом буде похолодання.

Іменини

Православні: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.

Католицькі: Софія, Іоанн, Ісидор.