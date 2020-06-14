Один з регіонів Німеччини скасував обмеження соціальних контактів



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Скасування обмежень соціальних контактів не торкнулося правил мінімальної дистанції й гігієни – вони залишаться Фото DW

Відтепер у Тюрингії можна буде влаштовувати родинні свята та збиратися великими групами на обід або вечірку

Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, яка скасувала практично всі запровадженні раніше обмеження задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє DW.

У Тюрингії відучора дозволено влаштовувати родинні свята, збиратися великими групами на обід та вечірки.

Якщо раніше дозволялося збиратися лише людям з максимум двох домогосподарств, то тепер діють лише рекомендації, що не варто збиратися під одним дахом більш ніж десятьма людям. Утім, за недотримання цих рекомендацій жодних штрафних санкцій не передбачається.

Однак скасування обмежень соціальних контактів не торкнулося правил мінімальної дистанції й гігієни – вони залишаться.

У Тюрингії, як і скрізь у Німеччині, громадяни і далі будуть носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті – автобусах, поїздах і трамваях. Крім того, дискотеки та борделі залишаються закритими.

Хоч деякі федеральні землі, приміром, Баварія та Гессен, скептично оцінюють цей крок влади Тюрингії, з понеділка, 15 червня, аналогічно послабити обмеження планує й сусідня земля Бранденбург.

Натомість у більшості федеральних земель Німеччини обмеження соціальних контактів триватимуть щонайменше до кінця червня.

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