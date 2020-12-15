15 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна піднімати предмети, які знайдете на землі, в тому числі і гроші

15 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авакума. У народі дату називають День Авакума. В Україні відзначають День працівників суду.

День працівника суду України

Починаючи з 2000 року в Україні відзначають День працівників суду – дата була встановлена 8 грудня Указом Президента Леоніда Кучми № 1318/2000.

В цей день вітають працівників судової системи України. День працівників суду – це свято тих, хто захищає права і свободи українських громадян, незалежно від їх статі, віку і поглядів.

День пророка Авакума

У церкві 15 грудня вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів. Відомостей про його життя збереглося не дуже багато. Згідно з переказами, Авакум жив під час взяття Єрусалиму і тільки два роки не дожив до того моменту, як євреї повернулися з єгипетського полону.

Також є історія про те, що саме Авакум приносив їжу пророку Даниїлу, котрий був кинутий у рів разом з левами. Відомою є книга пророцтв, написана Аввакумом, що складається з трьох частин.

Традиції та звичаї дня

У юних незаміжніх дівчат на Русі було прийнято 15 грудня влаштовувати тихі посиденьки, на яких не веселилися і не бенкетували, а вишивали і розповідали по черзі життєві історії.

У сімейних жінок у цей день турботи були інші – своїх чад від нічного плачу і безсоння зцілювали за допомогою народних ритуалів і змов.

Особливо ефективним вважався обряд, який проводили в курниках: малюків вмивали спеціальною заговореною водою, після чого їх психіка заспокоювалася, і вони добре спали по ночах.

Що не можна робити

У цей день не можна піднімати предмети, які знайдете на землі, в тому числі і гроші. Разом з такою знахідкою в будинок можна принести чужі біди і нещастя.

Не варто ділитися своїми секретами і планами на майбутнє. Також категорично заборонено розповідати таємниці, які вам довірили інші люди.

Не рекомендується лінуватися і закидати вже розпочаті справи.

Не можна стригти нігті і робити манікюр. Вважається, що так можна вкоротити віку. З цієї ж причини краще не обрізати волосся.

Народні прикмети

Якщо день непогожим видався, то така погода протримається до 30 січня (до дня Антона-Перезимника)

Багато снігу 15 грудня – буде багатий сінокіс в наступному році

Якщо людина народилася на Авакума, то в якості оберега варто носити бурштин

Навколо місяця 15 грудня видно темний круг – буде заметіль

Півень в мороз співає – чекай потепління

Кури сідають на сідало рано – будуть морози. Якщо ж птахи ляскають крилами і вертять хвостами – чекай хуртовини

Гусак голову під крило сховав – чекай морозів

Кішка 15 грудня спить весь день – буде холоднеча

Яскраві зірки віщують наступ сильних морозів

Каркають ворони – прикмета до того, що заметіль буде

Чим красивіші візерунки на вікнах, тим пишніше буде зелень навесні.

Іменини

15 грудня День ангела імені відзначають: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара.