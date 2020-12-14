Понад 33 тисяч українців подали заявки, щоб отримати «карантинні» 8 тис. грн

Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам можна подати на порталі «Дія» або через мобільний додаток «Дія».

Подання заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги доступне до 31 грудня

Понад 33 тисячі українців вже подали заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

«Станом на 16:00 ми маємо вже понад 33 тисячі українців, які успішно скористалися онлайн-послугою «одноразова допомога застрахованим особам». Хочу зазначити, що з 11:00 ранку...ми маємо дуже високе навантаження і певну нестабільність роботи послуги. Подання заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги доступне до 31 грудня... перше прохання від нас - не намагатися отримати послугу саме сьогодні... В нас під час пікових навантажень було десь 1000 заявників в одну секунду — це дійсно шалений попит», — зазначив він.

Через деякий час у додатку «Дія» зафіксували затримки у роботі через рекордну кількість користувачів, не всім вдавалося подати заяву на отримання виплат.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з коронавірусом. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам можна подати на порталі «Дія» або через мобільний додаток «Дія».

Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня.

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