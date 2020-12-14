Понад 33 тисяч українців подали заявки, щоб отримати «карантинні» 8 тис. грн
Подання заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги доступне до 31 грудня
Понад 33 тисячі українців вже подали заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.
«Станом на 16:00 ми маємо вже понад 33 тисячі українців, які успішно скористалися онлайн-послугою «одноразова допомога застрахованим особам». Хочу зазначити, що з 11:00 ранку...ми маємо дуже високе навантаження і певну нестабільність роботи послуги. Подання заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги доступне до 31 грудня... перше прохання від нас - не намагатися отримати послугу саме сьогодні... В нас під час пікових навантажень було десь 1000 заявників в одну секунду — це дійсно шалений попит», — зазначив він.
Через деякий час у додатку «Дія» зафіксували затримки у роботі через рекордну кількість користувачів, не всім вдавалося подати заяву на отримання виплат.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з коронавірусом. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.
Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам можна подати на порталі «Дія» або через мобільний додаток «Дія».
Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.
Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня.