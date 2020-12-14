Зимові канікули у січні: яким буде посилений карантин в Україні

До посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня

Посилений карантин в Україні готуються вводити відразу ж після новорічних і різдвяних свят - з 8 по 24 січня 2021 року.

Отже, хоч повноцінного локдауну, яким довго погрожували не буде, в січні введуть так звані «подовжені канікули».

У ці дні не працюватимуть ресторани, бари, магазини непродовольчих товарів, спортклуби, фітнес-центри, ТРЦ. Закриють також всі навчальні заклади, крім дитячих садків, заборонять розважальні масові заходи.

Але буде працювати і далі громадський транспорт, авіасполучення, залізничні та міжміські автобусні маршрути, відкритими залишаться і готелі.

Водночас фахівці побоюються, чи будуть ефективні ці заходи після того, як маса людей зіткнеться з вірусом під час святкувань.

Тим часом коронавірус в Україні дещо пішов на спад. Зазначимо, що очільник МОЗ Максим Степанов пояснив це тим, що люди почали менше звертатися до медиків, щоб зробити тести.

Зазначимо, що глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном. Адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

Також міністр заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.

Раніше глава МОЗ пояснив, чому карантин в Україні посилять саме з 8 січня.

За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).