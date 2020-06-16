16 червня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
Сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна
Православна церква 16 червня вшановує пам'ять святого Лукілліана. Цей день також назвали в народі Лук'яном Вітряком або Лукою Вітряним. В цей день звертаються до вітру і просять його пролити благодатні дощі, своєчасні.
Яке сьогодні свято
День Лук’яна, 16 червня, передував Дню Митрофана, і люди намагалися не лягати спати рано, а прислухалися до подиху вітру. Наприклад, південний вітер 16 червня обіцяв гарний врожай ярих, а північно-західний вітер обіцяв дощове літо.
Східний вітер обіцяв хвороби, а північно-східний – великі вітри влітку. Також 16 червня з’являлися перші паростки у картоплі, чому всі дуже раділи, бо це обіцяло багатий урожай. У православній церкві 16 червня відзначається день пам’яті святого Лукіана, який жив у III столітті на території Антіохії.
У зрілі роки він був язичником і навіть служив богам як жрець. Проте в старості він увірував у Христа і хрестився сам. За життя Лукіан багато проповідував і навіть звернувся до віри своїх слухачів. За доносом євреїв він був схоплений і кинутий до темниці.
Там він зустрівся з чотирма отроками по імені Павло, Діонісій, Іпатій і Клавдій. Вони також прийняли християнство, і саме разом із ними Лукіана кинули в піч. Однак переказ говорить, що Господь зберіг їх життя. Потім мучеників послали до Візантії, і там святий Лукіан був розіп’ятий на хресті, а отроки – обезголовлені.
Що сьогодні не можна робити
- Не можна лихословити і сваритися з рідними.
- Важку фізичну працю краще відкласти.
- Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.
- Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.
- Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.
Прикмети на 16 червня
- Здавна існують погодні прикмети на цей день: - дощ – до великого врожаю грибів; - південний вітер – погода буде доброю; - туман - до сонячної погоди.
- Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ
- Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів
- Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби
- Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу
- Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди
- Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.
16 червня іменини
Іменини у Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія, Дмитра, Лукіана, Іулиана, Павла і Михайла.