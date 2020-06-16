16 червня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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16 червня – день пам'яті святого Лукіана

Сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна

Православна церква 16 червня вшановує пам'ять святого Лукілліана. Цей день також назвали в народі Лук'яном Вітряком або Лукою Вітряним. В цей день звертаються до вітру і просять його пролити благодатні дощі, своєчасні.

Яке сьогодні свято

День Лук’яна, 16 червня, передував Дню Митрофана, і люди намагалися не лягати спати рано, а прислухалися до подиху вітру. Наприклад, південний вітер 16 червня обіцяв гарний врожай ярих, а північно-західний вітер обіцяв дощове літо.

Східний вітер обіцяв хвороби, а північно-східний – великі вітри влітку. Також 16 червня з’являлися перші паростки у картоплі, чому всі дуже раділи, бо це обіцяло багатий урожай. У православній церкві 16 червня відзначається день пам’яті святого Лукіана, який жив у III столітті на території Антіохії.

У зрілі роки він був язичником і навіть служив богам як жрець. Проте в старості він увірував у Христа і хрестився сам. За життя Лукіан багато проповідував і навіть звернувся до віри своїх слухачів. За доносом євреїв він був схоплений і кинутий до темниці.

Там він зустрівся з чотирма отроками по імені Павло, Діонісій, Іпатій і Клавдій. Вони також прийняли християнство, і саме разом із ними Лукіана кинули в піч. Однак переказ говорить, що Господь зберіг їх життя. Потім мучеників послали до Візантії, і там святий Лукіан був розіп’ятий на хресті, а отроки – обезголовлені.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лихословити і сваритися з рідними.

Важку фізичну працю краще відкласти.

Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.

Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.

Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

Прикмети на 16 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - дощ – до великого врожаю грибів; - південний вітер – погода буде доброю; - туман - до сонячної погоди.

Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ

Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів

Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби

Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди

Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

16 червня іменини

Іменини у Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія, Дмитра, Лукіана, Іулиана, Павла і Михайла.