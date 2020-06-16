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    Суспільство

    16 червня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    16 червня &ndash; день пам'яті святого Лукіана - 16 червня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    16 червня – день пам'яті святого Лукіана

    Сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна

    Православна церква 16 червня вшановує пам'ять святого Лукілліана. Цей день також назвали в народі Лук'яном Вітряком або Лукою Вітряним. В цей день звертаються до вітру і просять його пролити благодатні дощі, своєчасні.

    Яке сьогодні свято

    День Лук’яна, 16 червня, передував Дню Митрофана, і люди намагалися не лягати спати рано, а прислухалися до подиху вітру. Наприклад, південний вітер 16 червня обіцяв гарний врожай ярих, а північно-західний вітер обіцяв дощове літо.

    Східний вітер обіцяв хвороби, а північно-східний – великі вітри влітку. Також 16 червня з’являлися перші паростки у картоплі, чому всі дуже раділи, бо це обіцяло багатий урожай. У православній церкві 16 червня відзначається день пам’яті святого Лукіана, який жив у III столітті на території Антіохії.

    У зрілі роки він був язичником і навіть служив богам як жрець. Проте в старості він увірував у Христа і хрестився сам. За життя Лукіан багато проповідував і навіть звернувся до віри своїх слухачів. За доносом євреїв він був схоплений і кинутий до темниці.

    Там він зустрівся з чотирма отроками по імені Павло, Діонісій, Іпатій і Клавдій. Вони також прийняли християнство, і саме разом із ними Лукіана кинули в піч. Однак переказ говорить, що Господь зберіг їх життя. Потім мучеників послали до Візантії, і там святий Лукіан був розіп’ятий на хресті, а отроки – обезголовлені.

    Що сьогодні не можна робити

    • Не можна лихословити і сваритися з рідними.
    • Важку фізичну працю краще відкласти.
    • Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.
    • Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.
    • Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

    Прикмети на 16 червня

    • Здавна існують погодні прикмети на цей день: - дощ – до великого врожаю грибів; - південний вітер – погода буде доброю; - туман - до сонячної погоди.
    • Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ
    • Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів
    • Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби
    • Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу
    • Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди
    • Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

    16 червня іменини

    Іменини у Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія, Дмитра, Лукіана, Іулиана, Павла і Михайла.

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