  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертність від Covid-19 в Україні за місяць збільшилася майже вдвічі

    графіка
    • Розсилка
    Пацієнт із коронавірусом в реанімації&nbsp; - Смертність від Covid-19 в Україні за місяць збільшилася майже вдвічі
    Пацієнт із коронавірусом в реанімації 
    Фото: Andriy Bogdanovsky

    Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з Covid-19 складає 14 днів

    Із 15 травня до 15 червня в Україні кількість смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби COVID-19, зросла майже вдвічі.

    Про це заявили у Центрі громадського здоров’я України. 

    Так, станом на 15 травня в Україні від коронавірусу з початку епідемії померли 476 людини. Нині летальних випадків вже 901.

    Показник смертності становить 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні — 2,9%. Серед померлих переважають чоловіки – 473 (54%), та люди віком понад 50 років (88,3%).

    Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстрували в:

    • Івано-Франківській області (5,4%);
    • Кіровоградській (5,3%);
    • Полтавській (4,7%);
    • Чернівецькій (4,3%);
    • Черкаській (3,7%);
    • Львівській області (3,6%).
    medium_04

    70% померлих від ускладнень Covid-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

    У 54,8% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.

    Серед померлих людей з Covid-19, загалом 40 медичних працівників з вісімнадцяти регіонів країни. Для порівняння, станом на 15 травня серед померлих було 24 медики.

    Летальність серед медиків склала 0,8% і найвища була в Івано-Франківській області (2,7%).

    Серед померлих медиків переважали жінки – 25 людей (63%) та особи віком 50-69 років (82,5%).

    З усіх померлих від коронавірусу 794 людини були госпіталізовані, 52% з них лікувалися у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

    Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з Covid-19 склала 14 днів. Від моменту госпіталізації до смерті — 9 днів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Нагадаємо, в Україні з початку епідемії Covid-19 виявили у 31 810 людей, з них 14 253 пацієнти одужали, а 901 — помер від ускладнень. Продовжують хворіти 16 656 людей.

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина смерть Україна хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ