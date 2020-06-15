Смертність від Covid-19 в Україні за місяць збільшилася майже вдвічі графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пацієнт із коронавірусом в реанімації Фото: Andriy Bogdanovsky

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з Covid-19 складає 14 днів

Із 15 травня до 15 червня в Україні кількість смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби COVID-19, зросла майже вдвічі.

Про це заявили у Центрі громадського здоров’я України.

Так, станом на 15 травня в Україні від коронавірусу з початку епідемії померли 476 людини. Нині летальних випадків вже 901.

Показник смертності становить 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні — 2,9%. Серед померлих переважають чоловіки – 473 (54%), та люди віком понад 50 років (88,3%).

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстрували в:

Івано-Франківській області (5,4%);

Кіровоградській (5,3%);

Полтавській (4,7%);

Чернівецькій (4,3%);

Черкаській (3,7%);

Львівській області (3,6%).

70% померлих від ускладнень Covid-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

У 54,8% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.

Серед померлих людей з Covid-19, загалом 40 медичних працівників з вісімнадцяти регіонів країни. Для порівняння, станом на 15 травня серед померлих було 24 медики.

Летальність серед медиків склала 0,8% і найвища була в Івано-Франківській області (2,7%).

Серед померлих медиків переважали жінки – 25 людей (63%) та особи віком 50-69 років (82,5%).

З усіх померлих від коронавірусу 794 людини були госпіталізовані, 52% з них лікувалися у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з Covid-19 склала 14 днів. Від моменту госпіталізації до смерті — 9 днів.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні з початку епідемії Covid-19 виявили у 31 810 людей, з них 14 253 пацієнти одужали, а 901 — помер від ускладнень. Продовжують хворіти 16 656 людей.