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Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Поряд з душею перед Великоднем необхідно очистити тіло і навколишній простір
фото з відкритих джерел

У цей день заведено очищати свої думки від негативу, а будинок від бруду та непотрібних речей

14 квітня розпочався Страсний тиждень і особливе місце у ньому посідає Чистий четвер, який у 2025 році випадає на 17 квітня. Християни знають, що у священну дату потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух.

Традиція свята

Православні знають, що в ніч з середи на четвер потрібно прокинутися до світанку і скупатися. Вода в цей час має цілющу силу – можна змити порчу, гріхи і хвороби.

Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння фото 1

Під час купання люди вимовляють змову:

Чистий четвер Великдень славить, весь народ Православний Великдень славить, так би і мене люди славили, і молодий, і старий, щоб в пошані у начальства я раб Божий (ім'я) ходив, щоб справа моя мені прибуток приносила. Золото до Моїх рук липне, лине. Монети в гаманці позвякивають. Ключ. Замок. Язик. Амінь

Після купання необхідно облитися холодною водою, а вмиватися краще з ємності, в яку ви попередньо покладіть срібну ложку або будь-яку прикрасу.

У цей день господині також:

  • проводять генеральне прибирання;
  • викидають всі непотрібні речі;
  • печуть великодні паски і фарбують яйця;
  • готують четвергову «чорну» сіль.

Останній пункт особливо важливий. Цей ритуал означає, що жінки розжарюють кухонну сіль на сковороді, перемішуючи, поки вона не потемніє. Цією сіллю потім заправляють всі святкові страви – на Чистий четвер вона стає життєдайною.

Купання в Чистий четвер

Цей день було прийнято починати з купання ще до сходу сонця, а процес фізичного очищення супроводжувався різними обрядами.

Умиватися потрібно «зі срібла» – варто кинути будь-яке срібло в воду і після цього нею вмитися. Саме тому предки вірили, що такі обряди зберігають красу і здоров'я віруючих людей.

Ще однією особливістю в Чистий четвер вважають цілющу силу солі, яка називається четверговою. Після купання члени сім'ї повинні кинути жменю солі в горщик, щоб вона служила оберегом будинку на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або святили у церкві.

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Що можна робити в Чистий четвер:

  • вмитися на світанку і зустріти новий день з молитвою;
  • сходити до церкви, сповідатися і причаститися;
  • навести порядок в домі, позбутися від непотрібних речей;
  • приготувати частування для пасхального столу.
  • Якщо дівчина не може вийти заміж, то під час прибирання оселі треба пошепки сказати так: «Який світлий і красивий Чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною».
  • Щоб позбутися сварок у сім'ї, беруть хліб, промовляючи: «Солю, солю, посипаю. Щастя в дім повертаю».

Що не можна робити в Чистий четвер:

  • Після генерального прибирання в Чистий четвер не можна прибирати сміття до самого Великодня, оскільки можна «насипати сміття в очі Христу, що лежить у труні».
  • Брудну воду після генерального прибирання, в якій накопичилася змита з будинку негативна енергетика, не можна виливати в межах дому. Вилийте її в тих місцях, де нічого не росте.
  • Від Чистого четверга до Страсної п'ятниці в жодному разі не можна залишати не вимитий посуд чи брудну білизну.

Прикмети

  • Якщо зустріти свято Великодня в брудній хаті, то наступний рік буде важким та невдалим.
  • Під час прибирання у Чистий четвер можна знайти те, що давно шукали.
  • Якщо три рази поспіль перерахувати всі гроші вдома, сім’ю чекає достаток і благополуччя.
  • Позичаючи що-небудь у Чистий четвер, можна разом з річчю віддати щастя і достаток.
  • Користуйся тільки власним посудом. Не давай у борг гроші і кухонне начиння.
  • Гарна, сонячна погода у Чистий четвер – провісник теплого залишку весни. Дощ говорить про те, що холоди протримаються до самого літа.
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння фото 2

Молитви і змови

У це свято будь-яка молитва вважається особливо сильною, якщо ви читаєте її щиро і від душі.

Молитва для очищення душі від гріха

Як сповідь очищає, як вода бруд знімає, так і ти, четвер, чистим будь. Очисти мене від усякого зла, від образи людям, від непослуху, від нестримання, від диявольської хули, від поганої поголоски, від злих розмов, бісівських суперечок. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь

Молитва за рідних і близьких

Спаси, Господи, і помилуй батьки моя (імена), братію і сестри, і споріднені моя по плоті, і вся ближні роду мого, і други, і даруй їм мирна Твоя і премірна блага. Батьки моя, братію, сестри, дружину, чада і вся ближня роду мого у здоров'ї і довгоденстві дотримай. Визволи їх від усякої скорботи і потреби, даруй їм достаток плодів земних і у всіх благих починаннях помічник їм буди. До них же і мене під час своє благополучна поверни, та радіє милостем твоїм, завжди благословимо всесвяте ім'я твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь

Змова на щасливий шлюб

Покладіть ввечері нитку на поріг, а коли чоловік її переступить, зв'яжіть у вузол, примовляючи:

Раб Божий (ім'я) і я, його нитка, разом скручені, щільно зверчені. Як на цій нитці вузол не розв'яжеться, так і він зі мною ніколи не розлучиться

Змова на удачу і щастя

Вимовляти ці слова потрібно після закінчення прибирання.

Очищається Чистим четвергом вся Матінка-земля, очиститься Чистим четвергом, і душа моя. Як правильно ходять по небу сонце і місяць, по своєму колу вічному повертаються, так правильно повернеться і до мене щаслива частка і доля. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь

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Теги: релігія свята традиції Великдень 2025 православна церква

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