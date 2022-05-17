17 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується стригти нігті або волосся

Сьогодні, 17 травня, православні християни вшановують пам'ять діви Пелагії Тарсійської, в Україні і світі відзначають День пульмонолога. Також в світі святкують Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства

17 травня кожного року відзначається Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 27 березня 2006 року (раніше, з 1969 року, свято існувало під назвою Міжнародний день електрозв’язку).

Дату святкування обрали на честь дня укладення першої Телеграфної Угоди та заснування Телеграфного Союзу, що здійснилось цього дня у 1865 році у Парижі.

День пульмонолога

17 травня кожного року відзначається медичне професійне свято – Всесвітній день пульмонолога. Подію започаткували у 1997 році.

Лікарі цієї спеціальності відповідають за здоров’я легень та дихальних шляхів. Пульмонологія йде поруч з реаніматологією та інтенсивною терапією.

Метою Дня пульмонолога є подяка лікарям за їхню нелегку, відповідальну та вкрай важливу діяльність, підвищення поінформованості суспільства щодо небезпечності пульмонологічних захворювань та залучення до профілактики.

Пелагея Заступниця

Народне свято Пелагея Заступниця відзначається 17 травня 2021 року (дата за старим стилем – 4 травня). Православна церква в цей день вшановує пам'ять Пелагії Тарсійської, діви. Святу Пелагею на Русі шанують як покровительку і захисницю невинних дівчат і птахів. Тому свято і назвали «Заступницею».

Історія

Пелагія жила в III столітті в Тарсі, Мала Азія. Її батьки були заможними і змогли забезпечити дочці чудову освіту. Одного разу Пелагею побачив прийомний спадкоємець імператора Діоклетіана і зачарувався її красою. Але дівчина відмовила йому. Вона визнала себе християнкою і нареченою Ісуса Христа.

Після Хрещення Пелагія хотіла привести до Істинного Бога і свою матір. Але та упиралася в своїх помилках, відмовилася і насильно привела Пелагею в будинок спадкоємця. Той розумів, що після відкриття таємниці віросповідання Пелагії її піддадуть мукам і стратять, не витримав цього і наклав на себе руки.

Мати дівчини осскаженіла від того, до чого вона довела спадкоємця, і вона відвела доньку до правителя на суд. Діоклетіану сподобалася Пелагія. Він запропонував їй стати його дружиною. Дівчина відмовила. Тоді імператор наказав надати мученицю тортурам і стратити. Це сталося в 287 році.

Традиції та обряди

У цей день просять допомоги і заступництва у святої Пелагії ті, кого незаслужено образили.

Роблять заготовки для виготовлення кленових, березових або липових дерев'яних ложок з розписом і різьбленням.

Проводять обряд, який відлякує шкідників і нечисту силу від городів і полів. Для цього беруть непотрібний горщик з щербинкою або тріщиною і встановлюють його в центрі грядок. Увечері виходять в поле, виривають з коренем кущ кропиви і ставлять його в горщик.

Що не можна робити сьогодні:

Не рекомендується стригти нігті або волосся. Вважається, що разом з ними можна позбутися від декількох років життя. Тому всі походи в салони краси краще відкласти на інший день.

Не варто в цей день дарувати ікони. Наші предки вірили, що в іншому випадку це може згубно позначитися на долі дарувальника. А підносити перли 17 травня – до печалі і сліз.

Не слід різати і їсти птицю в цей день. Правда, ця заборона стосується тільки тих, хто розводить курей і півнів – інакше вони перестануть водитися.

Не можна брати в руки ножі і розводити вогонь. У цей день нечиста сила може зробити так, що трапиться пожежа або хтось сильно пораниться.

Народні прикмети

Злива в цей день – до хорошого урожаю цього року.

Неяскраве сонце – до тривалої поганої погоди.

Якщо терен зацвів, значить, до кінця місяця буде холодно.

Калина розпустила квіти – прийшов час для посадки огірків, гарбуза, кукурудзи і бобових.

Якщо журавлі в'ють гнізда більше по низинах – зерно можна садити і в темних, вологих ділянках. Якщо їх гнізда розташовані по верхах, значить, урожай буде в низинах.

Зграйки горобців віщують вітряну погоду.

Безліч хрущів говорить про швидку посухи.

Народжена в цей день людина може розуміти тварин і птахів.

Іменини

У вівторок, 17 травня, іменини відзначають Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.