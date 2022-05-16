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    Kalush Orchestra дали концерт на кордоні України (відео)

    Музиканти продовжують закликатисвіт підтримати Україну і врятувати Маріуполь - Kalush Orchestra дали концерт на кордоні України (відео)
    Музиканти продовжують закликатисвіт підтримати Україну і врятувати Маріуполь
    скріншот з відео

    Гурт зустрічали з квітами та оплесками

    Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виконали свій хіт Stefania на кордоні України.

    Відео з виступом хлопців виклав продюсер Олексій Гончаренко.

    Їх зустрічали люди з букетами жовто-блакитних квітів та гучними оплесками.

    Гурт, під час виконання пісні, разом з прикордонниками, розгорнули прапор України.

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

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    Теги: росія окупанти Євробачення війна прапор Україна кордон окупація концерт #stoprussia Kalush Orchestra
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    Kalush Orchestra дали концерт на кордоні України (відео)