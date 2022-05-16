Kalush Orchestra дали концерт на кордоні України (відео)

Гурт зустрічали з квітами та оплесками

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виконали свій хіт Stefania на кордоні України.

Відео з виступом хлопців виклав продюсер Олексій Гончаренко.

Їх зустрічали люди з букетами жовто-блакитних квітів та гучними оплесками.

Гурт, під час виконання пісні, разом з прикордонниками, розгорнули прапор України.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).