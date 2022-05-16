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    Тесть футболіста збірної України загинув на фронті

    Тесть футболіста Івана Петряка загинув на Донбасі, воюючи проти російських агресорів - Тесть футболіста збірної України загинув на фронті
    Тесть футболіста Івана Петряка загинув на Донбасі, воюючи проти російських агресорів
    фото: Instagram Юлії Петряк

    Батько дружини українського футболіста Івана Петряка воював на території Донецької області

    Український футболіст угорського клубу «Фегервар» Іван Петряк втратив на російсько-українській війні тестя. Про це дружина Івана Петряка Юлія написала у Instagram.

    11 травня Юлія Петряк повідомила, що її тато, Іван Петренко, воюючи на території Донецької області, в районі Авдіївки, востаннє виходив на зв’язок 6-го числа. «Шукаю свого батька. Буду вдячна за будь-яку інформацію», – написала Юлія.

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    Допис, поширений Юля Петряк (@julia_petryak)

    Сьогодні, 16 травня, Юлія Петряк опублікувала відеокліп, присвячений батьку. У підписі до кліпу вона визнала загибель тата на фронті російсько-української війни: «Ти віддав своє життя за нашу країну».

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    Допис, поширений Юля Петряк (@julia_petryak)

    Повідомив про загибель тестя на війні і сам футболіст. «Вам не дадуть «героя» (звання Герой України – ред.), але для нашої сім'ї ви легенда, легенда патріотизму, […] який віддав своє життя за своїх дітей та онуків», – написав Іван Петряк в Instagram. «Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити це для слабаків, що ми бійці з народження і боротимемося до кінця», – запевнив футболіст.

    Пізніше Петряк опублікував спільну фотографію з тестем.

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    Допис, поширений Ванька Петряк (@petryak1994)

    Нагадаємо, що батько рекордсмена футбольної збірної України Анатолія Тимощука вступив у рідному Луцьку до лав тероборони, а сам колишній футболіст зараз живе у Санкт-Петербурзі і працює у футбольному клубі «Зеніт», який фінансується російською державною компанією «Газпром».

    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Авдіївка Україна Іван Петряк окупація #stoprussia
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    Тесть футболіста збірної України загинув на фронті