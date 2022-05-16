Тесть футболіста збірної України загинув на фронті

Батько дружини українського футболіста Івана Петряка воював на території Донецької області

Український футболіст угорського клубу «Фегервар» Іван Петряк втратив на російсько-українській війні тестя. Про це дружина Івана Петряка Юлія написала у Instagram.

11 травня Юлія Петряк повідомила, що її тато, Іван Петренко, воюючи на території Донецької області, в районі Авдіївки, востаннє виходив на зв’язок 6-го числа. «Шукаю свого батька. Буду вдячна за будь-яку інформацію», – написала Юлія.

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Сьогодні, 16 травня, Юлія Петряк опублікувала відеокліп, присвячений батьку. У підписі до кліпу вона визнала загибель тата на фронті російсько-української війни: «Ти віддав своє життя за нашу країну».

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Повідомив про загибель тестя на війні і сам футболіст. «Вам не дадуть «героя» (звання Герой України – ред.), але для нашої сім'ї ви легенда, легенда патріотизму, […] який віддав своє життя за своїх дітей та онуків», – написав Іван Петряк в Instagram. «Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити це для слабаків, що ми бійці з народження і боротимемося до кінця», – запевнив футболіст.

Пізніше Петряк опублікував спільну фотографію з тестем.

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Нагадаємо, що батько рекордсмена футбольної збірної України Анатолія Тимощука вступив у рідному Луцьку до лав тероборони, а сам колишній футболіст зараз живе у Санкт-Петербурзі і працює у футбольному клубі «Зеніт», який фінансується російською державною компанією «Газпром».