18 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Гарна погода на день Дорофея - буде хороший урожай зерна
18 червня відзначається День стійкої гастрономії. Стійка гастрономія може зіграти важливу роль в досягненні цілей в галузі сталого розвитку, в тому числі за рахунок прискорення сільськогосподарського розвитку, підвищення продовольчої безпеки, поліпшення харчування, забезпечення сталого виробництва продовольства і збереження біорізноманіття.
Також сьогодні відзначається Дорофєєв день в честь священномученика Дорофея Тирського. Він служив єпископом в фінікійському місті Тир. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана переховувався від язичників. У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть. З давніх-давен вважалося, що з Дорофея починаються найкоротші ночі в році - «горобині». У цей день розквітає сон-трава, яка показує сплячим майбутнє.
Народні прикмети на 18 червня:
- Гарна погода на день Дорофея - буде хороший урожай зерна.
- Вітер 18 червня дме зі східного боку - літо буде вітряним і дощовим.
- Багато пустоцвіту на огірках - потрібно було зробити один важливий обряд. Так, господиня тягла 18 червня на город ногою старий лапоть і кидала в огірки, примовляючи: «Як густо сей лапоть плентався, так щоб і огірки мої плелися». Згідно з повір'ям, ці дії 18 червня дозволяли отримати урожай від наступних посадок.
- Якщо виполоти всі бур'яни вранці на Дорофея, то вони, за прикметою, більше не з'являться.
Що не можна робити 18 червня:
- Збирати сон-траву без знань спеціальних змов.
- Відкладати будь-які незакінчені справи на потім.
У кого іменини 18 червня
Іменини сьогодні святкують Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофей, Ігор, Іона, Кіндрат, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір, Альжбета і Марк.