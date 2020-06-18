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    Суспільство

    18 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні світ відзначає День стійкої гастрономії - 18 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні світ відзначає День стійкої гастрономії

    Гарна погода на день Дорофея - буде хороший урожай зерна

    18 червня відзначається День стійкої гастрономії. Стійка гастрономія може зіграти важливу роль в досягненні цілей в галузі сталого розвитку, в тому числі за рахунок прискорення сільськогосподарського розвитку, підвищення продовольчої безпеки, поліпшення харчування, забезпечення сталого виробництва продовольства і збереження біорізноманіття.

    Також сьогодні відзначається Дорофєєв день в честь священномученика Дорофея Тирського. Він служив єпископом в фінікійському місті Тир. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана переховувався від язичників. У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть. З давніх-давен вважалося, що з Дорофея починаються найкоротші ночі в році - «горобині». У цей день розквітає сон-трава, яка показує сплячим майбутнє.

    Народні прикмети на 18 червня:

    • Гарна погода на день Дорофея - буде хороший урожай зерна.
    • Вітер 18 червня дме зі східного боку - літо буде вітряним і дощовим.
    • Багато пустоцвіту на огірках - потрібно було зробити один важливий обряд. Так, господиня тягла 18 червня на город ногою старий лапоть і кидала в огірки, примовляючи: «Як густо сей лапоть плентався, так щоб і огірки мої плелися». Згідно з повір'ям, ці дії 18 червня дозволяли отримати урожай від наступних посадок.
    • Якщо виполоти всі бур'яни вранці на Дорофея, то вони, за прикметою, більше не з'являться.

    Що не можна робити 18 червня:

    • Збирати сон-траву без знань спеціальних змов.
    • Відкладати будь-які незакінчені справи на потім.

    У кого іменини 18 червня

    Іменини сьогодні святкують Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофей, Ігор, Іона, Кіндрат, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір, Альжбета і Марк.

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