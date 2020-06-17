Українські митники отримали власне святодокумент
День митника відзначатиметься 25 червня
В Україні з'явиться нове свято. Відтепер в країні 25 червня буде відзначатися День митника.
Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
«Кабмін погодив указ президента про встановлення Дня митника - 25 червня», - написав парламентарій.
Ця дата - день прийняття Верховною радою закону «Про митну справу в Україні» в 1991 році.
«З огляду на важливу роль митників в забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня», - йдеться у тексті документа.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня.