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    Українські митники отримали власне свято

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    Українські митники отримали власне свято

    День митника відзначатиметься 25 червня

    В Україні з'явиться нове свято. Відтепер в країні 25 червня буде відзначатися День митника.

    Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

    «Кабмін погодив указ президента про встановлення Дня митника - 25 червня», - написав парламентарій.

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    Ця дата - день прийняття Верховною радою закону «Про митну справу в Україні» в 1991 році.

    «З огляду на важливу роль митників в забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня», - йдеться у тексті документа.

    Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня.

     

    Кабмін митниця свята уряд Державна митна служба
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