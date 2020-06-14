День донора: чому важливо здавати кров



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Сьогодні, 14 червня, відзначається Всесвітній день донора крові

В Україні потрібно втричі більше донорів, аніж зголошуються зараз

У багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, сьогодні, 14 червня, відзначається Всесвітній день донора крові – щорічне міжнародне свято на честь людей, які добровільно і безоплатно здають кров заради порятунку чийогось життя.

Історія свята

Свято було встановлено 23 травня 2005 року на 58-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві (Швейцарія).

Того дня медики з різних куточків планети, проаналізувавши статистику за минулий рік, прийшли до висновку, що сприяння добровільному і безоплатному донорству крові має позитивний ефект, а значить, має продовжуватися.

Зокрема була схвалена резолюція (WHA58.13) про заснування Всесвітнього дня донора крові 14 червня.

Варто відзначити, що дата свята була обрана не випадково – цього дня народилася людина, без знань якої переливання крові було би мало можливим. Мова про лауреата Нобелівської премії Карла Ландштайнера, вченого, який відкрив групи крові людини і цим поклав початок переливанню крові як рутинній медичній практиці.

Яка мета проведення Дня донора крові

Всесвітній день донора крові було встановлено не з однією, а з кількома цілями.

Традиційно цього дня ми висловлюємо подяку людям, які добровільно і безоплатно здають свою кров, необхідну для порятунку людських життів.

День донора крові є ще однією з можливостей:

просунути і підтримати національні програми донорства крові, тим самим послабивши залежність від сімейного і платного донорства;

стимулювати добровільне безоплатне донорство крові шляхом різноманітних заохочень;

розширити поінформованість громадськості про необхідність регулярного донорства крові протягом усього року.

Чому важливо здавати кров

За статистикою, кожен третій житель нашої планети потребує донорської крові. Її переливання часто необхідне жінкам із ускладненнями вагітності, дітям з тяжкою анемією, людям, що дістали важкі травми внаслідок нещасних випадків або природних катастроф, всім тим, кому призначено складні медичні процедури і хірургічні операції.

До того ж донорська кров потрібна для регулярного переливання людям, які страждають такими захворюваннями, як таласемія та серповидноклітинна анемія, а також для приготування таких продуктів, як фактори згортання крові для людей, хворих на гемофілію.

Однак кров можна зберігати лише протягом обмеженого періоду часу. Для того, щоб донорська кров була доступна завжди і скрізь, де вона необхідна, її має регулярно добровільно і безоплатно здавати достатня кількість здорових людей.

У ВООЗ зазначають, що такі донори є найбезпечнішою групою, оскільки серед них фіксується найнижча поширеність інфекцій, що передаються кров'ю.

Саме через це організація настійно рекомендує державам-членам розвивати національні системи забезпечення крові на основі добровільних безоплатних донацій крові. Це дозволить їм створити достатні запаси безпечної крові та її продуктів.

Як відзначають День донора в Україні

Згідно з останніми даними ВООЗ, у 60 країнах світу добровільні безоплатні донори забезпечують 100% запасів крові, в інших же такі донори забезпечують менше 50% запасів крові, в них досі значну роль відіграють сімейні або платні донори.

На жаль, наша країна - одна з тих держав, які стикаються з проблемами в забезпеченні достатніми запасами якісної і безпечної крові, тому у Всесвітній день донора Україні вкрай важливо нагадати громадянам про необхідність регулярної добровільної і безоплатної здачі крові.

Так, 14 червня практично в кожному вітчизняному центрі переливання крові відбуваються цікаві заохочувальні акції.

Як стати донором крові в Україні

Донором крові або плазми може стати кожен здоровий громадянин України віком від 18 років вагою не менше 50 кг.

Щоб стати донором крові, потрібно звернутися в найближчу станцію переливання крові або центр крові. Зі списком можна ознайомитися тут.

При цьому варто захопити з собою документ, що засвідчує особу.

У пункті донації вам розкажуть про донорство, ваші права й обов'язки, а також дадуть заповнити анкету донора.

Перед процедурою необхідно буде пройти співбесіду з лікарем, медичний огляд та лабораторні дослідження.

Всі процедури зі здачі крові тривають близько години. Потім потрібно взяти в лікаря довідку, оскільки людині, яка стала донором крові, надаються два вихідні дні.

Важливо, після здачі крові повинно пройти не менше 60 днів, перш ніж донор зможе знову здавати кров.

Чоловікам рекомендується це робити не частіше 5 разів на рік, жінкам - 4 рази на рік. Справа в тому, що здаючи кров, ви не просто рятуєте життя ще комусь, але і покращуєте своє здоров'я.

Як підготуватися до здачі крові

Стандартний обсяг однієї кроводачі 450 мл + 40 мл крові для аналізів (близько 10% від загального об'єму крові), тому до процесу здачі крові рекомендується мати на увазі кілька порад.

Перше. Напередодні варто відмовитися від жирної, смаженої, гострої і копченої їжі, молочних продуктів і яєць. Замість цього рекомендується солодкий чай, компот, хліб, сухарі, сушка, відварні крупи, макарони на воді без масла, соки, морси, компоти, мінеральна вода, овочі, фрукти (крім бананів). Вранці обов'язково потрібно легко поснідати.

Друге. Не вживайте алкоголь та енергетичні напої за 48 годин (2 доби) до процедури здачі крові, лікарські засоби за 72 години (3 доби), не паліть протягом двох годин до процедури і 2-3 години після.

Третє. Після здачі крові відпочиньте протягом 10 хвилин, з'їжте легку їжу і випийте солодкий чай. Протягом наступних дванадцяти годин постарайтеся уникати інтенсивних фізичних навантажень.

Хто не може бути донором крові

Важливо пам'ятати, що ніколи не зможуть здавати кров люди, які хворіють (або хворіли раніше): на ВІЛ-інфекцію, гепатит, онкологічними захворюваннями, хворобами крові.

Також не можна бути донором крові після деяких процедур і тимчасових захворювань: