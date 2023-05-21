21 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути
У неділю 21 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій, а у світі – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку і Міжнародний день космосу. Православні християни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова, покровителя авторів, редакторів і видавців.
День пам’яті жертв політичних репресій
Третя неділя травня – визначний день для кожного українця. Щороку в цей день у нашій країні вшановується День пам’яті жертв політичних репресій. Цьогоріч він припадає на 21 травня.
На території Радянського Союзу у 1937 роки був розгорнутий «великий терор» за ініціативи Сталіна і всієї керівної верхівки влади. На території України в той період були винищені представники інтелігенції, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей, у суспільстві панувала масова депресія.
Пам'ятну дату започатковано у травні 2007 року тогочасним президентом України Віктором Ющенком.
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку
Цього дня святкують Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.
Зокрема, у 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.
У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.
Його мета – визнання, захист та активне пропагування блага, пов’язаних із культурним розмаїттям, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.
Яке православне свято
Сьогодні православна церква відзначає день пам’яті Іоанна Богослова. Це свято вважається одним з найзагадковіших в православному календарі. Церква назвала Івана Богословом за божественні одкровення, які він приніс в світ.
21 травня Іоанн Богослов у віці сто років зібрав навколо себе своїх учнів, забрався у могилу і наказав засипати себе землею. Коли через декілька днів могилу розкопали, там нікого не було.
Кожен рік у цей день із могили виступає невелика цівка дивного праху, який зцілює хвороби.
Варто зазначити, що Іоанн Богослов – це історична особистість. Датування хронік підтверджує, що він жив у кінці першого століття нашої ери.
Православні християни вірять, що молитва до Іоанна може врятувати від отруєння, адже коли його хотів отруїти римський імператор, на апостола отрута не подіяла і він залишився неушкодженим.
Традиції
Цей день потрібно проводити за благами діяннями. Якщо немає можливості відвідати церкву, треба помолитися вдома.
Що не можна робити
- Не можна лихословити та сваритися.
- Не можна брехати.
- Не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути.
- Сон із 20 на 21 травня виповниться в точності, якщо про нього не розповідати нікому
- Не варто у цей день нарікати на свою долю. Це може привабити негативні події.
Народні прикмети
- Якщо дощовий день, то це до врожаю грибів.
- Рясно цвіте черемха – літо буде мокре.
- Місяць 21 травня вкритий серпанком – скоро погода погіршиться.
- Якщо вечірнє небо червоне, то це на гарну погоду.
- Хмари в одну купу збиваються – чекай негоди.
- Заганяй кобилицю і землю готуй під пшеницю.
- Якщо побачив веселку ввечері, то це до погожого дня.
- Якщо побачив три веселки, то це до вітру.
Пам'ятні дати 21 травня
- 1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці.
- 1503 – Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови.
- 1840 – Нова Зеландія проголошена колонією Великої Британії.
- 1864 – після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів. День пам'яті жертв черкеського геноциду.
- 1904 – у Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)
- 1916 – у Британії вперше у світі ввели перехід на «літній» час
- 1968 – американський атомний підводний човен «Scorpion» зник безвісти разом з 99-ма членами екіпажу
- 1992 – Кримський парламент скасував референдум про незалежність, який був запланований у серпені.
Іменини
У цей день відзначають День ангела: Арсеній, Іван та Станіслав.
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