21 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути

У неділю 21 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій, а у світі – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку і Міжнародний день космосу. Православні християни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова, покровителя авторів, редакторів і видавців.

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День пам’яті жертв політичних репресій

Третя неділя травня – визначний день для кожного українця. Щороку в цей день у нашій країні вшановується День пам’яті жертв політичних репресій. Цьогоріч він припадає на 21 травня.

На території Радянського Союзу у 1937 роки був розгорнутий «великий терор» за ініціативи Сталіна і всієї керівної верхівки влади. На території України в той період були винищені представники інтелігенції, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей, у суспільстві панувала масова депресія.

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Пам'ятну дату започатковано у травні 2007 року тогочасним президентом України Віктором Ющенком.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Цього дня святкують Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

Зокрема, у 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.

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Його мета – визнання, захист та активне пропагування блага, пов’язаних із культурним розмаїттям, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Яке православне свято

Сьогодні православна церква відзначає день пам’яті Іоанна Богослова. Це свято вважається одним з найзагадковіших в православному календарі. Церква назвала Івана Богословом за божественні одкровення, які він приніс в світ.

21 травня Іоанн Богослов у віці сто років зібрав навколо себе своїх учнів, забрався у могилу і наказав засипати себе землею. Коли через декілька днів могилу розкопали, там нікого не було.

Кожен рік у цей день із могили виступає невелика цівка дивного праху, який зцілює хвороби.

Варто зазначити, що Іоанн Богослов – це історична особистість. Датування хронік підтверджує, що він жив у кінці першого століття нашої ери.

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Православні християни вірять, що молитва до Іоанна може врятувати від отруєння, адже коли його хотів отруїти римський імператор, на апостола отрута не подіяла і він залишився неушкодженим.

Традиції

Цей день потрібно проводити за благами діяннями. Якщо немає можливості відвідати церкву, треба помолитися вдома.

Що не можна робити

Не можна лихословити та сваритися.

Не можна брехати.

Не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути.

Сон із 20 на 21 травня виповниться в точності, якщо про нього не розповідати нікому

Не варто у цей день нарікати на свою долю. Це може привабити негативні події.

Народні прикмети

Якщо дощовий день, то це до врожаю грибів.

Рясно цвіте черемха – літо буде мокре.

Місяць 21 травня вкритий серпанком – скоро погода погіршиться.

Якщо вечірнє небо червоне, то це на гарну погоду.

Хмари в одну купу збиваються – чекай негоди.

Заганяй кобилицю і землю готуй під пшеницю.

Якщо побачив веселку ввечері, то це до погожого дня.

Якщо побачив три веселки, то це до вітру.

Пам'ятні дати 21 травня

1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці.

1503 – Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови.

1840 – Нова Зеландія проголошена колонією Великої Британії.

1864 – після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів. День пам'яті жертв черкеського геноциду.

1904 – у Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)

1916 – у Британії вперше у світі ввели перехід на «літній» час

1968 – американський атомний підводний човен «Scorpion» зник безвісти разом з 99-ма членами екіпажу

1992 – Кримський парламент скасував референдум про незалежність, який був запланований у серпені.

Іменини

У цей день відзначають День ангела: Арсеній, Іван та Станіслав.