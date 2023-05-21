Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

21 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
21 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Третя неділя травня – День пам'яті жертв політичних репресій
фото: Музей Голодомору

Сьогодні не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути

У неділю 21 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій, а у світі – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку і Міжнародний день космосу. Православні християни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова, покровителя авторів, редакторів і видавців.

День пам’яті жертв політичних репресій

Третя неділя травня – визначний день для кожного українця. Щороку в цей день у нашій країні вшановується День пам’яті жертв політичних репресій. Цьогоріч він припадає на 21 травня.

На території Радянського Союзу у 1937 роки був розгорнутий «великий терор» за ініціативи Сталіна і всієї керівної верхівки влади. На території України в той період були винищені представники інтелігенції, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей, у суспільстві панувала масова депресія.

Пам'ятну дату започатковано у травні 2007 року тогочасним президентом України Віктором Ющенком.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Цього дня святкують Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

Зокрема, у 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.

Його мета – визнання, захист та активне пропагування блага, пов’язаних із культурним розмаїттям, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Яке православне свято

Сьогодні православна церква відзначає день пам’яті Іоанна Богослова. Це свято вважається одним з найзагадковіших в православному календарі. Церква назвала Івана Богословом за божественні одкровення, які він приніс в світ.

21 травня Іоанн Богослов у віці сто років зібрав навколо себе своїх учнів, забрався у могилу і наказав засипати себе землею. Коли через декілька днів могилу розкопали, там нікого не було.

Кожен рік у цей день із могили виступає невелика цівка дивного праху, який зцілює хвороби.

Варто зазначити, що Іоанн Богослов – це історична особистість. Датування хронік підтверджує, що він жив у кінці першого століття нашої ери.

Православні християни вірять, що молитва до Іоанна може врятувати від отруєння, адже коли його хотів отруїти римський імператор, на апостола отрута не подіяла і він залишився неушкодженим.

Традиції

Цей день потрібно проводити за благами діяннями. Якщо немає можливості відвідати церкву, треба помолитися вдома.

Що не можна робити

  • Не можна лихословити та сваритися.
  • Не можна брехати.
  • Не треба давати в борг, бо гроші можуть не повернути.
  • Сон із 20 на 21 травня виповниться в точності, якщо про нього не розповідати нікому
  • Не варто у цей день нарікати на свою долю. Це може привабити негативні події.

Народні прикмети

  • Якщо дощовий день, то це до врожаю грибів.
  • Рясно цвіте черемха – літо буде мокре.
  • Місяць 21 травня вкритий серпанком – скоро погода погіршиться.
  • Якщо вечірнє небо червоне, то це на гарну погоду.
  • Хмари в одну купу збиваються – чекай негоди.
  • Заганяй кобилицю і землю готуй під пшеницю.
  • Якщо побачив веселку ввечері, то це до погожого дня.
  • Якщо побачив три веселки, то це до вітру.

Пам'ятні дати 21 травня

  • 1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці.
  • 1503 – Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови.
  • 1840 – Нова Зеландія проголошена колонією Великої Британії.
  • 1864 – після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів. День пам'яті жертв черкеського геноциду.
  • 1904 – у Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)
  • 1916 – у Британії вперше у світі ввели перехід на «літній» час
  • 1968 – американський атомний підводний човен «Scorpion» зник безвісти разом з 99-ма членами екіпажу
  • 1992 – Кримський парламент скасував референдум про незалежність, який був запланований у серпені.

Іменини

У цей день відзначають День ангела: Арсеній, Іван та Станіслав. 

Теги: церква православна церква свята традиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці Бахмута в національному українському одязі. 2018 рік
День вишиванки у мирному Бахмуті: фото, які зворушують до сліз (фото)
19 травня, 11:13
УПЦ МП навіть зараз не може розірвати зв'язок з Російською православною церквою
Чому УПЦ МП не засуджує анексію чергової єпархії?
17 травня, 18:18
Резиденція митрополита розташована біля природного заповідника «Гарячий Урбан» у Чернівцях
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
11 травня, 10:29

Суспільство

21 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
21 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)
Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)
Дружина азовця розповіла, в яких умовах живуть військові в Туреччині
Дружина азовця розповіла, в яких умовах живуть військові в Туреччині
Скандальний екснардеп-зрадник розкішно живе у Франції (фото)
Скандальний екснардеп-зрадник розкішно живе у Франції (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо Валерія Чибінєєва, який загинув у свій день народження
Хвилина мовчання: згадаймо Валерія Чибінєєва, який загинув у свій день народження
Тепло, подекуди невеликий дощ і гроза: прогноз погоди на 20 травня
Тепло, подекуди невеликий дощ і гроза: прогноз погоди на 20 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті
43K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
36K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
26K
Путін злякався розпаду Росії
13K
Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)
8259
Чому Грузія розвернулася до Росії

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Вчора, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту