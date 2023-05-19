День вишиванки у мирному Бахмуті: фото, які зворушують до сліз (фото)
У 2018-му родзинкою свята став парад вишиванок, який зібрав більш ніж 2 тис. учасників
До повномасштабної війни Бахмут на Донеччині щороку святкував День вишиванки. Користувачі соцмереж пригадали мирне місто, яке тоді ще не знало скільки випробувань попереду. Світлини довоєнних святкувань у Бахмуті опублікував фотограф Іван Сидоров.
«Як це було прекрасно. А наразі в мене не лишилось жодної вишитої сорочки, усі згоріли. Дякую вам за світлини, це пам'ять на все життя», – прокоментувала допис одна з місцевих, яка тоді брала участь у святкуванні.
Щорічно до Дня вишиванки на Бульварі Металургів проводили традиційний захід, який об’єднував бахмутчан і гостей міста у почутті гордості за приналежність до України та її історії.
Місто ретельно готувалося до свята, яке вшановувало український національний одяг. До прикладу, у 2018-му мешканці та гості Бахмута мали змогу відвідати виставку робіт міських майстрів, взяти участь у цікавих майстер-класах із виготовлення народної ляльки, етнобіжутерії, петриківського розпису та інших національних атрибутів, подивитися на виставку різноманітних моделей українського національного та сучасного одягу, а також насолодитися святковим концертом творчих колективів міста.
Тоді родзинкою бахмутського свята стали парад вишиванок, який зібрав більш ніж 2 тис. учасників та майстер-клас зі створення величезного вишиваного орнаменту всіма містянами.
До слова, в останній довоєнний рік, 2021-ий, Бахмут також традиційно святкував День вишиванки. Тоді відбулася акція «Місто, яке народжує традиції»: усі урочистості пройшли біля Народного дому.
Як відомо, нині Бахмут є найзапеклішою точкою на фронті: місто неабияк постраждало від постійних ворожих обстрілів. Більшість мешканців були вимушені покинути власні домівки, інші ж намагаються вижити у напівзруйнованому місті.
Нагадаємо, бої за Бахмут тривають. Противник стягнув до міста більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.
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