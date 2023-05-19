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День вишиванки у мирному Бахмуті: фото, які зворушують до сліз (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День вишиванки у мирному Бахмуті: фото, які зворушують до сліз (фото)
Мешканці Бахмута в національному українському одязі. 2018 рік
фото: Іван Сидоров / facebook

У 2018-му родзинкою свята став парад вишиванок, який зібрав більш ніж 2 тис. учасників

До повномасштабної війни Бахмут на Донеччині щороку святкував День вишиванки. Користувачі соцмереж пригадали мирне місто, яке тоді ще не знало скільки випробувань попереду. Світлини довоєнних святкувань у Бахмуті опублікував фотограф Іван Сидоров.

Мешканці Бахмута пишалися українською вишивкою
Мешканці Бахмута пишалися українською вишивкою
фото: Іван Сидоров / facebook
Урочистості в центрі Бахмута. 2018 рік
Урочистості в центрі Бахмута. 2018 рік
фото: Іван Сидоров / facebook

«Як це було прекрасно. А наразі в мене не лишилось жодної вишитої сорочки, усі згоріли. Дякую вам за світлини, це пам'ять на все життя», – прокоментувала допис одна з місцевих, яка тоді брала участь у святкуванні.

Щорічно до Дня вишиванки на Бульварі Металургів проводили традиційний захід, який об’єднував бахмутчан і гостей міста у почутті гордості за приналежність до України та її історії.

Українська символіка була невідʼємним атрибутом святкування
Українська символіка була невідʼємним атрибутом святкування
фото: Іван Сидоров / facebook

Місто ретельно готувалося до свята, яке вшановувало український національний одяг. До прикладу, у 2018-му мешканці та гості Бахмута мали змогу відвідати виставку робіт міських майстрів, взяти участь у цікавих майстер-класах із виготовлення народної ляльки, етнобіжутерії, петриківського розпису та інших національних атрибутів, подивитися на виставку різноманітних моделей українського національного та сучасного одягу, а також насолодитися святковим концертом творчих колективів міста.

Мирний Бахмут на Донеччині
Мирний Бахмут на Донеччині
фото: Іван Сидоров / facebook

Тоді родзинкою бахмутського свята стали парад вишиванок, який зібрав більш ніж 2 тис. учасників та майстер-клас зі створення величезного вишиваного орнаменту всіма містянами.

До слова, в останній довоєнний рік, 2021-ий, Бахмут також традиційно святкував День вишиванки. Тоді відбулася акція «Місто, яке народжує традиції»: усі урочистості пройшли біля Народного дому.

Як відомо, нині Бахмут є найзапеклішою точкою на фронті: місто неабияк постраждало від постійних ворожих обстрілів. Більшість мешканців були вимушені покинути власні домівки, інші ж намагаються вижити у напівзруйнованому місті.

Нагадаємо, бої за Бахмут тривають. Противник стягнув до міста більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. 

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Читайте також: День вишиванки: історія, традиції та цікаві факти про свято
Теги: свята Донеччина парад вишиванка традиції Бахмут

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