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Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
Резиденція митрополита розташована біля природного заповідника «Гарячий Урбан» у Чернівцях
фото: Молбук

Резиденція прихована високою огорожею – 2,5-3 метра, а головні ворота та хвіртка прикрашені кованими елементами декору

Резиденція митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія (Ореста Березовського) розташована біля природного заповідника «Гарячий Урбан» у Чернівцях. До нього хвилин 15-20 ходьби від тролейбусної зупинки. Про це повідомляє Молодий буковинець.

Будинок прихований високою огорожею – 2,5-3 метра. Головні ворота та хвіртка прикрашені кованими хрестами й кованими елементами декору. Трішки нижче головного входу лежать складені дрова, праворуч огороджене каменем місце для паркування.

Також за огородженням видніється триповерховий будинок з однією трикутною баштою та написом «IX» на вікнах.

8 фото
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фото: Молбук

Через високу огорожу заглянути на подвір’я не вдається, але через щілини у воротах помітно, що воно встелене бруківкою.

Журналісти намагалися постукати, але до них так ніхто і не вийшов.

Жінка, що живе по сусідству розповідає, зараз кортежі до резиденції приїжджають не часто.

«Як він (Онуфрій – Главком) тут буває, то тут такі кортежі приїжджають. Там охорона постійно є. Я собі думаю, ви так фотографуєте, як це вони не вийшли. Ми раніше з чоловіком виходили пиляти та прибрати викорчувані, гнилі дерева. Так охорона одразу до нас виходила і казали: «Нельзя!». Мій чоловік каже: «Давайте наведемо порядок, в лісі так брудно, так недобре. Тут без вас є кому порядок наводити», – пояснює жінка.

Нагадаємо, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього. За словами церковного діяча, він вважає себе громадянином Росії.

Раніше настоятель УПЦ МП Онуфрій відмовився спілкуватися з журналістами та почав їх звинувачувати. Онуфрій заявив, що «5 канал» не працює на користь української держави, а навпаки – є ворогом України.

До слова, нардеп Артем Дмитрук пропонує терміново припинити «релігійні конфлікти», бо це не на часі. За слова чоловіка, якщо митрополит Онуфрій покличе, то нібито сотні тисяч вірян Московської церкви вийдуть на хресний хід проти влади.

Теги: росія церква Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій

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