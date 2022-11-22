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22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 22 листопада
фото із відкритих джерел

Сьогодні не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих

У вівторок, 22 листопада, відзначають День гуманного суспільства та Міжнародний день сина.

Також у цей день у Лівані – День Незалежності, Вірменія – День банківського працівника, Киргизстан – День працівника прокуратури, Венесуела – День психолога.

День гуманного суспільства

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22 листопада святкують День гуманного суспільства. Заснувала подію некомерційна американська організація «Гуманне суспільство Сполучених Штатів». Дату обрали на честь створення самої організації в 1954 році журналістами Фредом Майерсом, Хеленом Джонсоном, Ларрі Ендрюсом і Марсією Глейзер.

На сьогоднішній день її головний офіс знаходиться у Вашингтоні. Саме вона є самою благодійною організацією США.

Міжнародний день сина

22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Попри те, що це свято неофіційне, його відзначають у багатьох країнах світу. В цей день вітають сім'ї, в яких є син, а також всіх чоловіків як синів.

Насправді сьогодні немає якихось чітких і певних традицій для цього дня, тому у кожної сім'ї є прекрасна можливість зробити його особливим, можливо започаткувати нову традицію, яка зробить зв'язок між родичами ще міцнішим.

Популярність та більш широкий відгук в Україні Міжнародний день сина став набувати з 2018 року з активною подачі ЗМІ, а у 2019 році, став підтримуватися і в соцмережах на рівні більш широкого загалу. 

Яке церковне свято

22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

22 листопада – преподобної зимової Матрони Константинопольської, Мотрона Зимова

У церкві 22 листопада вшановується пам’ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі в V столітті. В юності їй довелося вийти заміж за заможного чоловіка. У шлюбі Матрона народила доньку і в якийсь момент зрозуміла, що їй хочеться служити Богу.

Матрона часто відвідувала храм, де проводила багато часу в молитві та спілкуванні з благочестивими людьми. Згодом вона стала наслідувати їм, тримала піст, через що почала конфліктувати з чоловіком. У результаті, Матрона прийняла рішення залишити сім’ю і стала служити Богу.

Жінка прийняла рішення відправитися в чоловічий монастир, щоб чоловік не зміг знайти її. Віддавши дочку на виховання, Матрона переодяглася в чоловічий одяг, обстригла волосся і вирушила в чоловічий монастир, де представилася євнухом. Довгий час вона жила в монастирі преподобного Вассіана, але коли ігумен розкрив секрет, відправив в жіночий монастир, і там Матрона також провела тривалий термін, вражаючи всіх своїм благочестям. Згодом вона сама стала ігуменею.

Народні прикмети

  • Вранці іній видно – у наступному році буде хороший врожай вівса.
  • Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.
  • Снігопади віщують негоду в травні.
  • Якщо 22 листопада іній покриє дерева, то скоро настануть сильні морози.
  • Туман пророкує відлигу у найближчі дні.
  • Качки досі у водоймах плавають і не відлітають навіть в холодний день – тепло збережеться ще довго.
  • Якщо людина народилася 22 листопада, то її талісманом є рубін.
  • Гуси вийшли на лід – прикмета, що буде потепління.
  • Якщо віддати кому-небудь 22 листопада стару, але не випрану річ, – своє щастя в чужі руки віддати.
  • Якщо сон приснився на Матрону, то він збудеться на наступний день опівдні.

Що не рекомендується робити

Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.

Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.

До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовлення тощо. Інакше – мороз та холоди буде дошкуляти вам усю зиму.

Іменини

22 листопада День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.

Теги: Україна традиції свято

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