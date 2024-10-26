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26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День теплий – весна буде м'якою і прийде рано
фото: depositphotos.com

Сьогодні не слід фізично навантажуватися

26 жовтня у світі святкують День змін на краще, День приємних несподіванок та День інтерсекс-людей. Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Мироточця.

День змін на краще

26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було створено, щоб надихати людей на особисті й колективні зміни, що ведуть до кращого життя. Це чудова нагода задуматися про те, що ми можемо зробити для покращення свого життя, здоров'я, стосунків та навколишнього середовища. Цього дня люди зосереджуються на позитивних змінах, які можуть зробити їхнє життя кращим. Це може бути будь-що, від фізичної активності до розвитку нових навичок, вдосконалення своєї роботи або навіть допомоги іншим.

Свято приємних несподіванок

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Це свято створено для того, щоб дарувати людям радість та позитивні емоції через неочікувані приємні сюрпризи. Цього дня люди намагаються робити один одному невеличкі подарунки, писати теплі листи або просто дарувати посмішки та добрі слова. Свято приємних несподіванок також підкреслює важливість підтримки та доброти у стосунках з близькими та друзями. Це чудова нагода згадати про тих, кого ви любите, і зробити для них щось приємне.

День інтерсекс-людей

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Цей день присвячений підвищенню обізнаності про інтерсекс-людей, боротьбі з дискримінацією та підтримці їхніх прав. Інтерсекс-люди мають відмінності у статевих характеристиках, які не відповідають типовим чоловічим або жіночим характеристикам. Цей день був заснований 2003 року групою інтерсекс-людей, активістами та друзями, які прагнули змінити негативне ставлення до інтерсекс-людей. Він став можливістю для інтерсекс-людей по всьому світу зібратися, підтримати один одного та просувати свої права.

Яке церковне свято 26 жовтня

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26 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Димитрія Миротворця. Також відомий як Димитрій Солунський, був військовим лідером та святим, який жив у 9-10 століттях. Він народився в Солуні (сучасний Салоніки, Греція) і був відомий своєю хоробрістю та милосердністю. Димитрій був великомучеником, означаючи, що він помер за віру. Одним з найвідоміших повір від святого Димитрія є його зцілення сліпих і хворих, а також його звільнення полонених. Він також відомий як покровитель військових, і його зображення часто зустрічаються в армійському капеланстві.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не слід фізично навантажуватися.
  • Не можна прасувати і прати білизну.
  • Забороняється лихословити і лаятися.

Народні прикмети і традиції

  • мороз і сніг – зима буде холодною;
  • день теплий – весна буде м'якою і прийде рано;
  • дощить – скоро випаде багато снігу;
  • снігу ще немає – то і зима ще не прийде.

Пам’ятні дати

  • 1636 рік – засновують Гарвардський коледж, що стає у першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі;
  • 1810 рік – США анексували Західну Флориду;
  • 1861 рік – німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він назвав телефоном;
  • 1863 рік – у Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;
  • 1863 рік – у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;
  • 1900 рік – у Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;
  • 1905 рік – Швеція і Норвегія розривають союз;
  • 1938 рік – фірма DuPont розробляє новий синтетичний матеріал – нейлон;
  • 1938 рік – Августин Волошин стає новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі;
  • 1939 рік – так звані «Народні Збори Західної України» у Львові під більшовицьким тиском ухвалюють декларації щодо встановлення радянської влади, входження до УРСР, конфіскацію поміщицьких і монастирських земель, націоналізацію банків та промисловості;
  • 1944 рік – війська США знищують японський флот у затоці Лійт на Філіппінах;
  • 2014 рік – відбуваються парламентські вибори в Україні.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Опанас, Василь, Дмитро.

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Теги: українці релігія Україна свята церква Українська православна церква свято традиції

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