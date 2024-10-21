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Шольц вважає, що Путін прорахувався. Але чи дійсно це так?

glavcom.ua
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Джо Байден та Олаф Шольц
фото: АР

Повертаючись до візиту Байдена до Німеччини

Під час нещодавнього візиту президента США Джозефа Байдена до Німеччини (першого двостороннього і очевидно останнього до Європи у якості президента) канцлер Німеччини Олаф Шольц серед іншого сказав, що:

«Путін прорахувався, він не може пересидіти цю війну. Коли він вторгнуся в Україну, він не просто атакував одну країну, він атакував принципи миру в Європі. Путін думав, що ми будемо слабкі та розділені. Але сталося навпаки. НАТО стало сильнішим ніж будь-коли».

При цьому Щольц додав, що «важливо, аби НАТО не стало стороною війни», і що Захід буде як завгодно довго допомагати Україні.

Але оце «як завгодно довго» на третьому році війни замість «стільки, щоб Україна мала б військову перевагу або хоча б паритет» – те, з чого якраз і виходить Путін у розрахунку пересидіти не просто війну проти України, а й пересидіти Захід.

Звісно, ми вдячні нашим партнерам за допомогу та підтримку, і за те, що уже є певний фітбек з приводу можливого запрошення України в НАТО (маю на увазі схвальну заяву G7). Але у сучасній війні, і я про це часто пишу, окрім рішень та їх виконанння, а також стратегії/тактики/логістики, має значення й таймінг.

Розтягнуті часові рамки однієї невирішеної проблеми автоматично призводять до появи/загострення інших проблем/конфліктів/війн. Ну і антизахідних альянсів як продовження війни на рівні автократій проти демократі.

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Джерело
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Теги: Джозеф Байден НАТО путін Україна Олаф Шольц запрошення

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Олеся Яхно

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