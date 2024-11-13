Майже третину сил ППО України складають ЗРК HAWK, які передав Тайвань – Forbes

Тайвань, ймовірно, став одним із найбільших помічників протиповітряної оборони України

Тайвань передав українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK. Про це повідомляє Forbes.

Як заявив колишній чиновник Пентагону Тоні Ху, таким чином Тайвань, ймовірно, став одним із найбільших помічників протиповітряної оборони України.

Його слова підтверджують попередні заяви про угоду між Україною та Тайванем за посередництва США. Тайванські ракети MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а також їхні пускові установки та радари доповнять додаткові HAWK, надані Україні Сполученими Штатами та Іспанією.

Як зазначається, тепер ЗСУ можуть розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK. Кожна з них має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов'язані з ними радари.

У виданні також йдеться, що на початку повномасштабної війни Київ мав близько 50 батарей ЗРК. Це були переважно С-300 та інші радянські моделі. Тож HAWK можуть складати третину озброєння українських сил протиповітряної оборони.

Forbes підкреслив, що системі HAWK більше 60 років. Але вона проста, надійна, високомобільна на буксируваних пускових установках, легко модернізується і чудово працює проти повільних безпілотників, крилатих ракет і пілотованих літаків. Крім того, ракета HAWK сумісна з іншою, більш сучасною системою протиповітряної оборони, яку використовує Україна – NASAMS.

Минулого року офіційні особи США вели переговори зі своїми колегами на Тайвані про викуп близько дюжини батарей HAWK із загалом близько сотні пускових установок, які тайванські сили почали виводити з експлуатації ще у 2015 році.

Зазначається, що тоді велика партія HAWK мала допомогти Києву вирішити назріваючу кризу, оскільки Сили ППО України рухались до неминучого вичерпання запасів ракет для С-300 і батарей ЗРК "Бук". Відтоді Україна інтегрувала до свого повітряного щита широкий спектр іноземних ракет, пускових установок і радарів.

«Чим більше різних систем ЗРК експлуатує Україна, тим більше різних ракетних запасів і виробничих ліній вона може використати, щоб озброїти ці системи замінними ракетами, коли вони відбивають майже щоденні російські ракети та безпілотники. Десятки країн використовують або експлуатують батареї HAWK. Україна повинна мати можливість постачати сотні ракет із прямою участю США чи без неї», – йдеться у публікації.

Видання додає, що HAWK не в тому ж класі, що і найкращий український ЗРК Patriot, який має радіус дії до 160 км з бортовою радіолокаційною системою самонаведення. HAWK може бити на відстань до 50 км або близько того, наводячись на енергію від наземного радара, що відбивається від повітряної цілі.

Forbes наголосив, що головним недоліком цієї системи є те, що її радар чутливий до перешкод. Однак це можна вирішити, якщо інтегрувати старі ракети та пускові установки до кращого радару від NASAMS.

Нагадаємо, влада Тайваню має намір придбати у США значні обсяги озброєнь, щоб продемонструвати Вашингтону рішучість захищати себе.