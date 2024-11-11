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У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадянам можна залишати укриття

У Києві та низці областей України 11 листопада о 22:07 – відбій повітряної тривоги, яку оголошували через зліт ворожого БпЛА.  Повітрна тривога у Києві тривала 39 хвилин.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. За словами Лисака, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть перебувати люди. О 16:52 Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу зросла. На зараз їх 14. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники розбирають завали.

Теги: війна Україна тривога

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