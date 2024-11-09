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Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
Марина Боржемська та В'ячеслав Узєлков
фото з відкритих джерел

15-річний син Узєлкова та Боржемської Роберт прокоментував відхід у засвіти свого батька

Сьогодні, 9 листопада, на 46-му році життя зупинилося серце колишнього чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В’ячеслава Узєлкова.

У 2021 році Узєлков розлучився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, з якою прожив у шлюбі 22 роки та виховував двох дітей – сина Роберта (2009) і дочку Олівію (2012).

Попри те, що після розлучення між Узєлковим та Боржемською були не надто приязні стосунки, Марина присвятила чоловікові стриманий пост на своїй сторінці в Instagram.

«Пішов із життя В'ячеслав Узєлков, батько моїх дітей. Попри всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все», – ідеться у заяві Боржемської.

15-річний син Узєлкова та Боржемської Роберт також прокоментував відхід у засвіти свого батька. Підліток тривалий час не спілкувався з Узєлковим, оскільки між ними були конфлікти.

Марина Боржемська з сином
Марина Боржемська з сином
фото з відкритих джерел

«В'ячеслав Узєлков помер сьогодні. Які б в нас не були стосунки, все одно боляче та неприємно», – написав син знаменитості.

Нагадаємо, три роки тому подружжя Узєлкових зі скандалом розлучилося. Боржемська звинуватила колишнього чоловіка в аб'юзивній поведінці. Після розлучення діти пари залишилися жити із матір'ю та майже не підтримували зв'язок із батьком.

Останніми роками в Узєлкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024-го він був госпіталізований до лікарні, а у квітні спортсмен переніс операцію на серці.

У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи. Під час професіональної кар'єри В’ячеслав сумарно провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав 4 поразок.

Нагадаємо, В’ячеслав Узєлков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узєлков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.

Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як «Україна має талант», зі своєю дружиною знімався у передачі «Зважені та щасливі».

Також Узєлков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії «ОПЗЖ», утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.

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Теги: вибори партії політика смерть Україна дружина У Лей інсульт Вячеслав Узелков фітнес розлучення батько

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