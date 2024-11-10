В одній з областей України зафіксовано землетрус

В Україні зафіксували землетрус магнітудою три бали

9 листопада о 20:29 на Полтавщині зафіксували землетрус. Він був на глибині восьми кілометрів. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

«09 листопада 2024 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчули тільки окремі люди, які знаходилися в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Раніше, землетрус було зафіксовано ввечері середи, 23 жовтня, у Чернівецькій області. Він був на глибині 3 кілометрів.

Також 8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Раніше, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км. Землетрус не становить загрози для населення України.

До слова, землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок о 17:40 в районі повіту Вранча на сході Румунії.