Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В одній з областей України зафіксовано землетрус

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В одній з областей України зафіксовано землетрус
На Полтавщині зафіксовано землетрус
фото з відкритих джерел

В Україні зафіксували землетрус магнітудою три бали

9 листопада о 20:29 на Полтавщині зафіксували землетрус. Він був на глибині восьми кілометрів. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

«09 листопада 2024 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчули тільки окремі люди, які знаходилися в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Раніше, землетрус було зафіксовано ввечері середи, 23 жовтня, у Чернівецькій області. Він був на глибині 3 кілометрів

Також 8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Раніше, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км. Землетрус не становить загрози для населення України.

До слова, землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок о 17:40 в районі повіту Вранча на сході Румунії. 

Теги: Полтава Україна Полтавщина землетрус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Говорячи про поставки в рамках програми PDA, Сінгх зазначила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів
Пентагон зробив заяву щодо допомоги Україні до та після інавгурації Трампа
8 листопада, 07:18
Майбутнє українців у наших руках
Доля України у руках українців
6 листопада, 20:15
Орден «За мужність» – це українська державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм
Президент нагородив 281 нацгвардійця, 122 з них – посмертно
17 жовтня, 16:35
У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури
Окупанти атакували Черкащину: є загибла, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
19 жовтня, 13:29
За час проходження служби у званні молодшого сержанта Владислав Максименко зарекомендував себе з позитивної сторони, користувався авторитетом серед побратимів
Став на захист України одразу після закінчення університету. Згадаймо Владислава Максименка
25 жовтня, 09:00
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 05:55
Байден заявив про необхідність ударів у відповідь в разі вторгнення військ КНДР на територію України
Як Україна має реагувати на вторгнення військ КНДР: Байден зробив заяву
29 жовтня, 23:47
Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання
Зупинка бронювання є незаконною: заява Української ради бізнесу
5 листопада, 12:42
Олівер Варгеї розповів про вступ України до ЄС
Коли Україна може стати членом ЄС? Єврокомісар назвав терміни
30 жовтня, 19:43

Події в Україні

В одній з областей України зафіксовано землетрус
В одній з областей України зафіксовано землетрус
Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
Поблизу Маріуполя атаковано місце базування ППО росіян
Поблизу Маріуполя атаковано місце базування ППО росіян
Уночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Деталі від Повітряних сил
Уночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Деталі від Повітряних сил
Втрати ворога станом на 10 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували Харків та Одесу: головне за ніч
Окупанти атакували Харків та Одесу: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Росіянин, який воював у «Азові», пояснив, чому в РФ ненавидять українців
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
76K
Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
58K
Скандал із волонтером Стерненком: Сухопутні війська ЗСУ зробили заяву
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2024
17K
Популярна акторка українських серіалів отримала звання Заслуженої

Новини

Росіяни за добу 452 рази атакували Запорізьку область, поранено жінку
Сьогодні, 08:00
У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця
Сьогодні, 07:25
ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом – ISW
Сьогодні, 06:03
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 06:00
Одеська міська рада показала наслідки атаки ворога
Сьогодні, 05:12
У Києві повітряна тривога тривала 35 хвилин
Сьогодні, 04:39

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua