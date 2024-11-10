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Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 10 листопада

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 10 листопада
Прогноз погоди на 10 листопада
фото: glavcom.ua

В Україні 10 листопада очікується хмарна погода з проясненнями

10 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У неділю в Україні передбачається без опадів, лише у південній частині України місцями невеликий дощ. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

 

Температура повітря становитиме від +2° до -3°C, у південних областях та в Криму +2-7°С. Вдень температура повітря прогріється до +8°С, на Закарпатті та в південній частині прогнозується +7-12°С.

Прогноз погоди на 10 листопада
Прогноз погоди на 10 листопада
фото: Укргідрометеоцентр

У Київській області очікується день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +2 до -3°C, а вдень підніметься до +3-8°C. У Києві вночі очікується близько +2°C, а вдень +6-8°C. Вночі та вранці у Києві та області прогнозується туман, видимість 200-500 метрів. 

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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