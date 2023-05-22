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22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Миколая Чудотворця
фото: Pinterest

У цей день слід сходити до церкви й помолитися святому Миколаю

У понеділок 22 травня світова спільнота святкує День Шерлока Холмса, Міжнародний день біологічного різноманіття та Всесвітній день готів, а віряни відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая.

День Шерлока Холмса

Щороку 22 травня відзначається День Шерлока Холмса. Дата святкування обрана на честь дня народження автора, який створив образ відомого на усю планету детектива – Артура Конан Дойла. Легендарний письменник народився саме цього дня у 1859 році.

22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1
фото: Pixabay

Загалом 56 розповідей та чотири повісті зображують нам життя Холмса та його вірного друга й помічника – доктора Джона Ватсона. Твори про детектива набули статусу класики детективного жанру. Прототипом Шерлока Холмса став талановитий хірург на ім’я Джозеф Белл: він неймовірно швидко й точно ставив діагнози, а також дізнавався про рід занять та минуле пацієнтів. Образ Холмса потрапив у книгу рекордів Гіннесса як герой з найбільшою кількістю екранізацій.

Міжнародний день біологічного різноманіття

Кожного 22 травня весь світ відзначає Міжнародний День біорізноманіття – ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біоти, яка є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь-якої нації.

20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).

22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2
фото: Pixabay

Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн. описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше.

Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки «людина – природа». Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування.

Всесвітній день готів

Щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури – Всесвітній день готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великобританії у 2009 році.

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фото з відкритих джерел

Мета свята – щоб молоді люди, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом від інших, могли відчути підтримку спільноти. Преса і експерти також пов'язуютьвстановлення Дня готів з необхідністю поліпшити репутацію цієї субкультури, яка нерідко стикається з нерозумінням оточуючих.

Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая

«В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи (19 грудня) не буває тепла ніколи», – каже народне прислів’я. Сьогоднішнє свято – одне з найпопулярніших у народі. Встановлене з нагоди перенесення в 1087 р. мощів святого Миколи Чудотворця з лікійського міста Мири в Малій Азії до італійського міста Бара.

На цій події був присутній невідомий українець, як припускають, переяславський єпископ Єфрем, який і запровадив у нас відзначення цього дня.

Святий Микола народився у 260 р. в місті Патарах у Малій Азії. Був архієпископом Мира, брав участь у І Вселенському соборі. В сказаннях про його життя говориться, що він міг зціляти сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами. Помер у 343 р. 

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Традиції

  • Вважалося, що з цього дня починали добре рости трави, а тому худобі починалося роздолля з кормами.
  • У цей день слід сходити до церкви й помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров’я.
  • Також немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.
  • Від цього дня починали стригти овець і сіяти гречку, тож склалася приповідка: До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна сваритися і ображатися
  • Не варто витрачати багато грошей
  • Не рекомендують байдикувати
  • Не можна стригтися на Миколая Чудотворця. У цей день була заборона брати до рук ножиці.
  • На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха.

Народні прикмети

  • Якщо ллє дощ, урожай буде багатим
  • Якщо квакають жаби, добре вродить овес
  • Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку.

Пам’ятні дати 22 травня

  • 1849 рік – Авраам Лінкольн отримав патент на конструкцію плаваючого сухого доку;
  • 1861 рік – Тарас Шевченко перепохований в Каневі на Чернечій горі;
  • 1892 рік – доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти;
  • 1906 рік – американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак;
  • 1919 рік – У Києві в церкві святого Миколая пройшло перше богослужіння українською мовою, через що цей день неофіційно став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви;
  • 1931 рік – розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук;
  • 1939 рік – Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»);
  • 1960 рік – стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера – в Чилі;
  • 1971 рік – відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві й арешт промовця;
  • 1972 рік – нова конституція змінила назву Цейлону на Республіку Шрі-Ланка;
  • 1979 рік – похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який перейшов у масову акцію протесту;
  • 1990 рік – фірма Microsoft анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0;
  • 1995 рік – у Львові створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка;
  • 1995 рік – астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін виявили на фотографіях, які прислав телескоп «Габбл», два нові супутники на орбіті Сатурна;
  • 1998 рік – у Києві на Аскольдовій могилі освячено греко-католицьку церкву святого Миколая;
  • 2002 рік – у Празі відкривається Меморіал жертвам комунізму;
  • 2009 рік – СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України – «Геноцид»);
  • 2014 рік – біля міста Волноваха стався напад бойовиків так званої «ДНР» на блокпост української 51-ї механізованої бригади (16 українських військовиків загинули, 32 травмувалися), а біля міста Рубіжне, унаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила.

Іменини

У понеділок 21 травня День ангела відзначають: Микола, Христофор, Дімітрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.

Теги: свята свято традиції православна церква

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