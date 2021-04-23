23 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

23 квітня здавна вважається енергетично потужним днем

В Україні 23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога. Також в цей день відзначають Всесвітній день книги та авторського права, Міжнародний день англійської мови та Міжнародний день іспанської мови.

Всеукраїнський день психолога

Фото з відкритих джерел

В Україні 23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога. Психологія як наука сформувалася наприкінці 19 століття. У 1879 році німецький філософ і психолог Вільгельм Вундт відкрив у Лейпцигу першу в світі психологічну лабораторію, де він почав досліджувати феномени свідомості.

Нині психологи широко затребувані в суспільстві. Вони допомагають людям долати психологічні проблеми, оцінюють, діагностують і вивчають поведінку і розумові процеси, проводять дослідження та надають психологічну допомогу.

Всесвітній день книги та авторського права

Фото з відкритих джерел

23 квітня відзначають Всесвітній день книги та авторського права. У квітні 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала Всесвітній день книги і авторського права. Його щорічно відзначають з 1996 року, віддаючи шану авторам та книгам. Головна мета дня – привернути увагу державних органів і читачів до книг як джерела отримання знань, надання доступу до духовних і матеріальних цінностей, розуміння краси і творчих досягнень людини, сприяти поширювати задоволення від книжок і читання.

ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури, оскільки цей день є датою смерті Вільяма Шекспіра та Інки Ґарсіласо де ла Веґи, а також днем народження декількох інших видатних авторів, таких як Моріс Дрюон, Халлдор К. Лакснесс, Володимир Набоков, Жозеф Пла і Мануель Вальєхо.

Щороку ООН обирає нову Світову столицю книги. Обране місто проводить заходи щодо популяризації літератури і читання. Головне ж святкування відбувається щорічно в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Туди запрошують продавців книг, видавничі компанії та митців, щоб поділитися своєю пристрастю до книг та читання.

Міжнародний день англійської мови

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23 квітня відзначають Міжнародний день англійської мови. Свято було засновано ООН у 2010 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН.

Дата 23 квітня була вибрана як день, коли традиційно відзначається день народження та день смерті Вільяма Шекспіра.

Міжнародний день іспанської мови

Міжнародний день іспанської мови або День іспанської мови в ООН відзначається 23 квітня. Свято було засновано ООН в 2010 році з метою святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН.

Дата святкування встановлена ООН в день відзначення смерті Мігеля Сервантеса.

Яке церковне свято

23 квітня Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпи, Зинона, Олександра, Феодора та ін. Вони постраждали в Африці, в III столітті, від правителя Фортуната.

До правителя було приведено безліч християн, і багато хто з них, побачивши приготовані для муки, відреклися, але святі мученики зважилися на усі муки заради Христа. Під час їхніх страждань ідольський храм, що був неподалік місця страти, раптом зруйнувався, а всі статуї в ньому розбилися.

Після страти 36 християн правитель закликав до себе Терентія і його найближчих друзів, показав їм тіла вбитих і ще раз запропонував принести жертву ідолам, але чоловіки відмовилися. На них наклали важкі кайдани і вирішили морити голодом. Вночі в темницю з’явився Ангел Господній, зняв зі страждальців кайдани і наситив їх. Вранці варта знайшла в’язнів бадьорими і веселими. В темницю навели змій і всяких гадів, але вони не зачепили чоловіків. Бачачи своє безсилля, правитель наказав обезголовити чоловіків. Їх святі тіла з честю поховали християни за містом.

Традиції, звичаї та обряди дня

23 квітня здавна вважається енергетично потужним днем. На цю дату можна намічати багато зустрічей, справ, заходів, вирішувати складні питання, все вийде.

За стародавнім звичаєм сьогодні спостерігають за сходом сонця!

Слов’яни 23 квітня намагалися рано прокинутися, вийти на вулицю і уважно подивитися на схід, щоб не пропустити момент, коли сонце зійде.

Народні прикмети

Якщо ж небо було ясним, без найменшого натяку на серпанок – гарного врожаю не чекай.

Народні прикмети на 23 квітня:

Вранці туман проти сонця – до дощу

Якщо з’явилися сережки на ліщині, то більше морозів не буде

Молоді павуки з’явилися — теплі дні настануть

Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.

Що не можна робити: