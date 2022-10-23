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23 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
23 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні не можна лаятися та сваритися зі своїм оточенням
фото ілюстративне

Цей день потрібно присвятити благодійності та добрим вчинкам

У неділю, 23 жовтня відзначають День рекламіста. В Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті брата і сестри святих мучеників Євлампія і мучениці Євлампії.

День рекламіста (День працівників реклами)

23 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Щорічно 23 жовтня в Україні та в інших країнах пострадянського простору відзначається професійне свято тих, хто має відношення до створення та розміщення реклами — день рекламіста. Це свято відносно молоде, воно існує з 1994 року.

Рекламісти — це завжди креативні та натхненні люди, здатні створити з нічого геніальну ідею. До святкування в цей день також приєднуються працівники споріднених з рекламою областей — маркетологи, дизайнери, промоутери, копірайтери, бренд-менеджери.

23 жовтня – Євлампій Зимовказівник

23 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

23 жовтня вшановували брата і сестру – Євлампія і Євлампію. Жили вони в часи правління імператора Максиміліана, який був відомий своєю нетерпимістю до послідовників християнської віри.

Євлампій і Євлампія походили зі знатного роду і могли б прожити безбідно, але одного разу вони вони вирішили прийняти християнство у своєму рідному місті Никодима. Коли вони дізналися про наказ Максиміліана позбавити місто від всіх християн, то не втекли, а сам Євлампій, більше того, посміявся в обличчя стражникам імператора, за що був схоплений і підданий великій кількості катувань.

Усі муки Євлампій переносив стійко і не відмовився від своєї віри. Євлампія, дізнавшись про те, як страждає Євлампій, теж пішла на суд і оголосила себе християнкою, сказавши, що готова терпіти такі страждання разом зі своїм братом. Язичники намагалися спалити брата і сестру в печі, зварити в окропі, але не змогли заподіяти їм ніякої шкоди. Тоді імператор розпорядився відрубати голову Євлампію, після чого його сестра померла від горя.

Традиції та звичаї

23 жовтня було прийнято розщеплювати поліна на лучину. Лучиною називали тоненьку довгу тріску, яку підпалювали і вона заміняла людям електрику багато століть поспіль. Лучини встановлювали під кутом в 10-15 градусів в спеціальні світильники. Саме при їхньому світлі раніше зазвичай займалися домашніми справами: вишивали, готували їжу, майстрували що-небудь, лагодили інструменти. Оскільки тріска згоряла досить швидко (всього за кілька хвилин), то дітям доручали стежити за тим, щоб вчасно міняти лучини.

23 жовтня пропливали останні купчасті хмари, а вода у водоймах вже замерзала. Тому селяни готувалися до зими, і цей час був сповнений різними турботами.

 Що не можна робити сьогодні

  • Не можна лаятися та сваритися зі своїм оточенням;
  • Не можна зловживати спиртним та некорисною їжею;
  • Не можна йти у ліс збирати гриби та займатись городом;
  • Не можна надто гучно розмовляти;
  • Не можна злостувати та бажати комусь лиха.
  • За народними прикметами, в цей день небажано підмітати підлогу – разом зі сміттям можна вимести багатство.
  • Не рекомендується починати щось нове, планувати великі покупки.

А ще в цей день небажано грати весілля. Вважається, що в такому випадку міцним шлюб не буде.

Народні прикмети

  • Якщо в цей день мороз не вдарив, то зима не настане в найближчі чотири тижні.
  • Якщо протягом дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.
  • Листя на вербі почало знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.
  • Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Іменини

23 жовтня День ангела імені відзначають: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан, Феофіл.

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Теги: свято традиції православна церква

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