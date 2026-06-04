Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам

Представник російської еліти закликав готувати економіку та суспільство до тривалого воєнного протистояння

Росія ще щонайменше кілька років, а можливо й десятиліття, перебуватиме у стані війни та братиме участь у глобальних конфліктах. Таку заяву під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) зробив радник голови «Роснафти», полковник Служби зовнішньої розвідки РФ у відставці Андрій Безруков, пише «Главком».

Андрій Безруков закликав російське суспільство звикати до тривалого воєнного стану. «Ми повинні визнати, що в наступні кілька років, а можливо, й пару десятиліть будемо перебувати у війні. Це може бути дуже гаряча війна, як зараз, або повзуча війна, навіть якщо вона переміститься в інші регіони. У нас буде два покоління, які фактично житимуть в умовах війни», – заявив Безруков.

За словами розвідника, Росія зараз перебуває «на першому горбі світової війни», а в майбутньому можливий новий масштабний виток глобального протистояння. «Те, що сталося в Ірані, доводить, що гегемон уже не гегемон. Але буде ще одне зіткнення. Ймовірно, в Азії», – сказав він.

Також росіянин повторив поширені в російській пропаганді твердження про нібито підготовку Заходом «біологічної війни» проти РФ. «Усі ці лабораторії навколо нас не просто освоювали бюджет. Вони створювали зброю майбутнього. Технології дозволяють створити такі віруси, які можуть знищити всіх нас», – заявив Безруков.

Водночас напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України може завершитися «до кінця доби», якщо українські війська залишать території, які Росія вже вважає своїми.

Як пише The New York Times, створена Володимиром Путіним гіперперсоналістська система правління досягла моторошної рівноваги, яка насправді є пасткою як для самого диктатора, так і для всього російського суспільства.