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Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Зустріч Зеленського і Трампа у Гаазі, 25 червня 2025 рік
фото: Офіс президента України
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Саміт лідерів НАТО запланований на 7-8 липня в Анкарі

На саміті НАТО в Туреччині, який відбудеться вже цього липня, може відбутися зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Обидва лідери офіційно підтвердили свій приїзд на захід, інформує «Главком».

Про участь американського лідера заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті з питань закордонних справ Палати представників. За словами Рубіо, попри публічне розчарування діяльністю Альянсу з боку Білого дому, Сполучені Штати не планують виходити з блоку і братимуть активну участь у саміті.

«Сполучені Штати все ще є членами альянсу НАТО, і ми будемо в Туреччині, щоб обговорити всі ці питання. Президент особисто візьме участь у наступній зустрічі глав держав НАТО, де всі ці моменти будуть прояснені», – наголосив держсекретар США.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу в столиці Туреччини наступного місяця.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що українська делегація також прибуде на саміт. Глава держави очолить її особисто, що відкриває пряму можливість для проведення двосторонніх переговорів із Трампом на полях саміту.

Через візит лідерів світових наддержав Туреччина розпочала масштабну підготовку. За даними медіа, влада планує безпрецедентно посилити безпеку в небі над столицею, задіявши сучасні системи протиракетної оборони та бойові винищувачі.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір відвідати саміт країн «Великої сімки», який відбудеться у Франції наприкінці цього місяця. 

Як відомо, Володимир Зеленський планує відвідати саміт «Великої сімки», який Франція проведе в Евіан-ле-Бані наприкінці червня. 

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Теги: Туреччина НАТО Дональд Трамп Володимир Зеленський

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